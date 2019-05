Estrategas

Erc no votará a Iceta como senador y parece evidente que tenían razón los que afirmaban que Sánchez había cometido un error de bulto al anunciar que el líder del PSC iba a ser el próximo presidente del Senado.

Lo afirmaron los independentistas nada más hacerse el anuncio: si Sánchez quería a Iceta presidiendo el Senado, pondrían un precio muy alto a su voto; si el presidente en funciones hubiera ocultado cuáles eran sus proyectos sobre Iceta, con toda seguridad el líder del PSC habría sido senador con los votos de toda la Cámara catalana, pues es norma no escrita que los parlamentarios votan unánimemente a los candidatos propuestos.

Toca esperar a la votación de hoy, no es descartable que ERC reconsidere su postura. Aunque sería a cambio de algo, de ahí que algunos socialistas intenten vender que están muy satisfechos del veto, pues se demostraría que el PSOE de Sánchez no compadrea con nadie. Que se consuelen como quieran, pero lo mejor para el partido habría sido que Iceta fuera senador sin necesidad de negociar. Que es lo que habría sido si Sánchez no hubiera cometido el disparate de enseñar sus cartas.

No hay un solo dirigente que tenga visión estratégica. Ni uno. Sánchez cuenta con Iván Redondo, que lo llevó a La Moncloa con una moción cuando Rajoy se encontró con una sentencia por presunta corrupción. El ex presidente tampoco supo sortear el ataque. Pero ni Sánchez ni ninguno de los políticos de la oposición tienen ni idea de cómo se lleva la acción política.

De lo que están más faltos es de aquello que sobraba antes, cuando España estaba en manos de profesionales de la gestión y la estrategia que sabían superar situaciones imposibles, poner trampas a sus adversarios, sacar punta a las debilidades del contrario mientras ocultaban las propias y, sobre todo, tenían idea de qué camino había que seguir. Por ejemplo, que las cámaras aprobaran los nombramientos y las leyes que consideraban indispensables para sus políticas.