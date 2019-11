Estabilidad. identidad. ilusión. en ese orden

Después del último traspié en casa frente al Real Murcia, y viendo que todo nos salía al revés (la vida sigue igual -o peor- tras lo de Yecla), traté de dar ánimos, en un intento de terapia compartida, a un recreativista de esos metidos hasta el cuello en el Decano: "Si lo deportivo es importante, Juanma" -me contestaba- "pero hay otra cosa que se llama estabilidad que es aún más importante que si entra la pelotita o no". Tenía más razón que un santo. Afortunadamente, con aquella última inyección de diciembre parece que casi nos hemos olvidado del gran/enorme/gigantísimo problema. De vez en cuando conviene recordar que, cada semana, el Recre juega varios partidos: uno sobre el césped, cada domingo; otros cuantos en los despachos, cada día.

Todos sabemos que ese ascenso que se nos escapó hace unos meses era la vía más rápida para la solución de la mayor parte de los problemas. Uno no quiere ejercer de plañidero, pero cada jornada duele más esa segunda parte de Fuenlabrada y ese gol de Paris que aún hoy es inexplicable. Recuerdo cuando se nos escapó, hace ya 22 años, el ascenso en Soria, que dolió como sólo algunos recuerdan y como sólo otros se imaginan; pues bien, la temporada siguiente fue de tal paso firme que nos fuimos quitando los clavos de aquellos dos traicioneros goles rojillos hasta poder gritar exhaustos, un mágico 13 de junio, '¡Lo conseguimos!'. Lo malo de este curso no es saber que está complicadísimo poder terminar chillando lo mismo, sino que los guantazos recibidos en Villarrobledo, Villarrubia, Marbella, Yecla y demás van enterrando la ilusión del personal, que es mucho peor que no conseguir al final el objetivo deseado.

Pisando diciembre ya no vale ni media excusa: ni que los árbitros nos birlen un gol por partido (todo un síntoma del poco respeto que generamos desde hace mucho tiempo), ni la mala puntería, ni la mala suerte ni que la abuela fuma. La supervivencia es la clave de todo para el Decano, pero mantener vivo el sueño de salir del pozo es una obligación. Escapar con fuerza de las peores arenas movedizas ha sido nuestra identidad estos años, así que permítanme la poca originalidad de jugar con el meme de la dichosa banderita de Bale: Estabilidad. Identidad. Ilusión. En ese orden. No queda otra. Aún estamos a tiempo, ya sea con Monteagudo o sin él.