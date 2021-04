Emotivo adiós a Ana Vives

Qué difícil me resulta buscar las palabras para expresar la tristeza que sentimos los lectores de Huelva Información ante la ausencia de esta fantástica periodista que nos ha dejado y que deja un hueco tan grande en este nuestro diario. No ha tenido que ser fácil para ella ostentar el cargo de directora en este mundillo periodístico tan masculinizado. Pero no hay más que leer la multitud de obituarios y palabras de reconocimiento que le han dedicado para saber que lo llevó a cabo de manera magistral. Para este asiduo escritor de cartas a la directora fue un honor contar con su trato personal desde que llegó a Mora Claros, aunque ya nos conocíamos desde las anteriores sedes que tuvo el periódico.

Para completar el retrato de Ana Vives me gustaría hacer mención al detalle con el que trataba a los que nos acercábamos por la sede con total confianza, trato que se extendía y que he recibido yo mismo desde todos los departamentos: desde publicidad hasta todo la redacción. La conocí como periodista, la felicité tras ganar el Premio Huelva por su buen trabajo y, tras la marcha de anteriores directores, llegó a la dirección del diario. Todos nos alegramos mucho de que el cargo recayera en alguien de la casa, de la tierra, porque así la considerábamos. Recuerdo sus palabras tras felicitarla por el nombramiento: "Juan, espero el mismo trato que antes de ser directora". Ella era así de cercana y sencilla.

Querida Ana, desde éstas, tus páginas, solo puedo mandar un mensaje de pésame a tu querida familia y a tus amigos, enviándoles las más sentidas condolencias por la pérdida de la que fue una persona superior como periodista, como directora y en su faceta personal. Descanse en paz.