Ecosistema para las ideas (Jornadas de SD Europa)

Pararse a pensar no está de moda. Las redes sociales -esa distorsión controlada de la realidad- y nuestro afán por ser o no ser etiquetados nos espolean a opinar sobre todo, siempre y ya. Y normalmente todo lo que se escribe o se dice de manera instantánea es información u opinión de baja calidad (yo me incluyo entre los emisores). Por eso, a veces, hay que darle la oportunidad a las ideas de desplegarse completamente. Hay que darles tiempo y espacio. Eso es lo que va a ocurrir el viernes y el sábado. El Recre Trust ha trabajado para crear un ecosistema propicio para la vida de las ideas en toda su complejidad. Se expondrán experiencias como la del Schalke 04 alemán, cerca de doscientos mil propietarios organizados para una participación efectiva; se hablará del trabajo con voluntarios en el mundo del fútbol gracias a Kat Craig, abogada y columnista de The Guardian; se debatirá sobre el papel de los aficionados en este futbol superprofesional con María Cappa, Sid Lowe y Juanma Garrido; aprenderemos cómo adaptan los aficionados y clubes sus mensajes en el agresivo ciberespacio actual. Y allí estarás tú, recreativista, con los problemas de nuestro Decano en la cabeza. Allí estarás para preguntar y escuchar. Así, tras ver cómo se despliegan las ideas y ponerlas a prueba, aplicando tu capacidad para analizar, extrapolar y volver a construir, podrás determinar si un Recreativo de Huelva en manos de su afición es factible de un modo operativo o realmente sigue siendo un imposible. O si crees que existen soluciones intermedias. O si el fútbol negocio es realmente la solución al problema. Lo que extraigas de las jornadas de Supporters Direct Europa que el Trust ha traído a Huelva será fruto de un proceso diferente al abominable día a día de las redes sociales. Será un ideario de calidad, tuyo solo, por el que deberías pelear. Puede que llegues a conclusiones opuestas a las mías o a las de cualquier otro recreativista; pero serán tus conclusiones y tendrán el sello del tiempo y el espacio que te han costado. Pon a prueba tu ideario y asiste a las jornadas de este fin de semana.