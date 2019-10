Duelo de alta exigencia entre presuntos aspirantes

La agenda del mes de octubre ponía a prueba la solidez y la ambición del Recreativo frente a cuatro rivales con perfiles de complicados. El equipo de Monteagudo dispuso de ventajas mínimas que no supo defenderlas ante Sanluqueño y Balona para ser líder. Ahora esperan en el cierre dos candidatos firmes de play off: Marbella y Cartagena, que empataron sin goles en su choque de la última jornada en el campo costasoleño. Y es evidente que el Decano todavía no ha consolidado una línea de juego coherente para armar un equipo compacto que ofrezca regularidad y seguridad. Rachas de idas y vueltas que no resuelven sus problemas alterando su arritmia en el campo.

David Cubillo, entrenador marbellí, militó en el Recreativo una temporada (2002-03) en el "hola y adiós" del segundo paso de Primera con Lucas Alcaraz, donde el mayor logro fue la histórica final de la Copa del Rey en Elche ante el Mallorca, ya estando descendido a Segunda. Un centrocampista que disputó 29 partidos (cinco de ellos en Copa) y que en su etapa de aprendizaje como técnico debutante en Segunda B muestra su sello manteniendo un equipo competitivo, que tras llegar en el mes de enero sólo perdió dos partidos de 19 envites en pugna con la fortaleza del Recreativo de Salmerón. El Marbella es el único invicto del grupo, además ninguno de los 80 equipos de Segunda B ha empatado tanto: seis de los ocho partidos.

El Recreativo perdió sus primeros puntos en Huelva y espera ser el primero en ganar al Marbella tras recuperar gol con el retorno del canterano Quiles, sin duda su mejor jugador de este inicio. Si el equipo de Monteagudo no es garantía fuera pendiente de definir su plan de juego, tampoco su rival se afianza en casa cediendo puntos en dos de los cuatro partidos. Un duelo de exigencias entre presuntos aspirantes con el compromiso temporal de proteger riesgos y necesidades.