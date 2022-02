En el descanso del partido del Leonardo Ramos un aficionado le gritó desde un córner al entrenador recreativista "¡Vamos, Alberto, que Huelva está contigo!", a lo que el míster respondió agradecido -y juraría que con algo de rubor- a ese gesto. Es curiosa esa frase porque es imposible que alguien sepa lo que toda Huelva piensa sobre el preparador, aunque se entendía la intención, claro. Yo no tengo ni idea de si "Huelva está" con él frente a tanto supuesto crítico -me refiero al crítico coherente, porque al que le pone pegas hasta que le toque el Euromillón sé, desde hace mucho, que no hay que echarle ni media cuenta-, pero tengo muy claro que los que de verdad están con Alberto son los resultados. Porque vaya números, madre mía; vaya números…

Y como uno (ya lo he dicho en mil ocasiones) es más simple que el mecanismo de un chupete, estaba tan asustado ante una categoría que acongojaba sólo con imaginarla e imploraba a este desconocido entrenador -así lo escribí en la primera Platea del curso- que nos sacara de aquí por lo civil o por lo criminal, alucino cuando hay quien pone en duda su capacidad aun con los actuales guarismos (y viene de ascender el pasado curso). A mí no me cae bien el guía del Decano por sus mensajes en Twitter, por su educación, simpatía, sus ruedas de prensa o por las palabras que he podido intercambiar con él en apenas tres ratos sino porque, hasta hoy, a mi equipo lo tiene como un cohete. En esta temporada, que ya pinta claramente bien, pueden sacar pechito, si quisieran, Alejo (por el primer equipo), él, los jugadores y dos más. Perspectiva, perspectiva, y perspectiva, que estamos donde estamos y nos mandaron donde nos mandaron. Conviene no olvidarlo tampoco en estos momentos. Eso sí, cuando terminó el duelo ante el Gerena pude constatar, en la retirada de Gallego a los vestuarios, una clara división de opiniones en la grada hacia él: por un lado estaban los que le aplaudían a rabiar y, por otro, los que le adoraban porque acumuló otra victoria en el zurrón. "Intentamos ser dignos de esta afición en cada partido", dijo en la rueda de prensa posterior. Créeme, Alberto, que eso lo estáis logrando. Se puede ser mucho más digno en esta categoría que lo que alguno lo fue bastante más arriba. La dignidad la dan los hechos, no los cuentecitos. Así siempre lo vi yo, al menos. Con perdón.