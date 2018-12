Ese programa del que usted me habla, en La 2, y Lo siguiente, en La 1, vienen a refrescar las parrillas de sus respectivas cadenas aunque no estén interesando a un número de espectadores acorde a lo que se les exige. Ambos 'suenan' a otros programas que ya hemos visto o que se emiten en otros canales desde años atrás. Son sucedáneos, o versiones apagadas, ya que la cadena pública no puede permitirse estridencias. A veces parece que son más bien coartadas para calmar justificaciones de los nuevos directivos de TVE. Pero al menos siempre es mejor que en La 1 y en La 2 haya espacios en directo, que aspiren a pegarse a la actualidad, que descubran figuras o que sean tertulias con cierta pose crítica, mientras queda tan apartado el 24 Horas. Lo del segundo canal es casi un desperdicio haberlo dejado durante años como un almacén de documentales y contenedores enlatados desde semanas atrás.

Acaba de anunciarse la fecha del nuevo programa de Risto Mejide para otra cadena necesitada de directo y actualidad, Cuatro, cuya pérdida del matinal ha venido a arrastrar la caída del resto del day time, con esos tronistas tan desfasados. Lo de Risto suena a más de lo mismo. Por su carisma no cuenta con el beneplácito de tanto público como él se cree. Era más razonable la idea inicial de recuperar el late-night. En el horizonte estará competir con Zapeando, todo lo contrario en carácter, engrasado, cómplice. Tal como sucede con el despertador de Alfonso Arús y su exprimido de vídeos ajenos. La Sexta, línea editorial al margen, es la parrilla que da más por menos. Se rentabiliza por tener siempre el piloto rojo encendido.

A TVE le costaría años levantar sus dos magacines nocturnos y desenfadados en directo. Fallan por conexión. Y el personal no los tiene en cuenta. Sobre todo si todavía pesa la herencia de Javier Cárdenas, un tipo que además sólo sabe hacer falso directo (qué término más atinado), que ya hay que tener cuajo.