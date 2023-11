La escucha activa ha sido una preocupación constante para todos los líderes que gestionan equipos y en especial para los profesionales de Recursos Humanos. Tanto empeño hemos puesto que cualquiera diría que se tratase de una ciencia complicada de abordar, como un arte que debemos desarrollar y una práctica que ha de entrenarse una y otra vez. Algo realmente difícil.

En muchas ocasiones las conversaciones no son fáciles, no solo por su contenido, también porque nuestro interlocutor no siempre ha hecho una introspección de sus ideas. Si lo pensamos, cuántas veces se pone el foco en un síntoma, una consecuencia, un resultado buscado, en vez de relatar lo ocurrido, o los motivos que le llevan a la otra persona a sentirse de esa manera. Y no es una cuestión de que el otro no quiera contarlo, en la mayoría de los casos, no ha reflexionado lo suficiente sobre ello, y más aún, no ha reflexionado sobre los bloqueos que le impiden llegar al verdadero origen de sus sentimientos, es decir, la persona ni siquiera se ha escuchado a sí misma… y pensarás, ¿y la tengo que escuchar yo?, bueno para eso se supone que están los líderes de equipos, ya lo decíamos al principio, es complicado, pero todos tenemos la preocupación de realizar una escucha activa, de calidad, efectiva ...por tanto la respuesta es sí, a esa persona la tienes que escuchar tú.

La realidad es que cuando uno escucha activamente, aparecen consecuencias derivadas, nos surgen dudas sobre el relato, y tenemos que preguntar por pura curiosidad, puede llegar a evocar en nosotros situaciones vividas en primera persona que nos ayuden a entender mejor la historia, e incluso, nacen una serie de emociones que inconscientemente podemos llegar a mostrar.

Y en este punto, me gustaría dibujar las tres líneas principales de mi reflexión. Preguntar y reafirmar reformulando, es una herramienta que surge de manera natural cuando la escucha es efectiva, y es lógico porque empezar a entender es empezar a darnos cuenta de lo que no sabemos. Preguntar es mostrar nuestro interés. Además, preguntar, puede motivar a nuestro interlocutor a contarnos algo más, a través de nuestra curiosidad ayudamos a descubrir sentimientos o hechos que hasta ahora habían pasado desapercibidos.

En segundo lugar, esta escucha activa hace que a nuestra cabeza acudan historias vividas en primera persona que se asemejan a la que nuestro interlocutor nos cuenta, y encontrando el espacio y momento adecuado, las compartimos, generamos un puente entre la persona y nosotros, puntos en común, asimilación de la situación, recreación de lo contado una experiencia propia… siempre y cuando la historia vivida sea real y ajustada al hecho que nos cuentan, el nexo de unión y la confirmación del entendimiento de lo narrado llega a ser muy poderoso, porque corroboro mi entendimiento, lo evidencio mediante la similitud de mi propio relato, me uno a la otra persona, “no estás sola en esta situación”, y en definitiva consigo trazar esa infraestructura colosal, ese puente, llamado empatía entre las dos partes. Sí, he llegado a ponerme en el lugar del otro, de ponerme en sus zapatos. Sin embargo este punto es tremendamente peligroso, debemos aplicar humildad para que nuestro interlocutor no pierda el protagonismo, se trata de una simple muestra de confianza, de entendimiento y de haber estado en una situación parecida. Nunca hay dos situaciones iguales y el momento de contar es de la otra persona, no es el nuestro.

El tercer punto, a mí entender, es el que realmente genera el vínculo entre la persona del equipo y el líder, que logra evidenciar el más puro estado del entendimiento, y que manifiesta la eficacia en la escucha, la generación de los sentimientos en mí. Pensemos en la última risa descontrolada que nos provocó el chiste que nos contó un amigo, el abrazo que le dimos tras decirnos que había discutido con alguien importante para él… los sentimientos demuestran no solo que hemos captado el mensaje, demuestran que nos importa y, es más, demuestran que somos conscientes de los sentimientos de la persona y los compartimos, y partir de ahí, de una frustración compartida, aunque quizás no esté de acuerdo con ello, si soy capaz de “verlo”, y viéndolo, podré entender un problema que está viviendo mi equipo, un sentimiento de miedo por no saber cómo abordar un tema técnico, seré capaz de identificar una necesidad de formación. Cuando sea capaz de sentir el desasosiego ante una tarea diaria no deseada, seré capaz de ver un desajuste con el entorno, la formación, la actividad…

Y sí, soy consciente, que estos problemas no tienen fácil solución pero seamos también conscientes que los líderes abordan situaciones complicadas, eso es ser líder. Seamos honestos, el hecho de no escuchar y entender una situación, no hace que se resuelva y mucho menos que desaparezca.

Por tanto, escuchar de forma comprensiva, yendo más allá de lo superficial y ayudando incluso al otro a descubrir lo que aún no sabe, ¿es importante para liderar equipos? Diría que es vital. Y cuando esa escucha ocurre, es fácil de identificar, nos surgirán dudas, encontraremos situaciones parecidas en nuestras propias vidas y nuestro corazón latirá al son del de nuestro interlocutor, entonces, sentiré como tú sientes y por tanto mi escucha será real.