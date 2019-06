Diario de un viaje a Miranda

Día1: Rumbo al norte de España con toda la tropa y cargado de ilusión. Maleta llena de ropa de abrigo (experiencias traumáticas pasadas en junio también por esa zona así nos lo aconsejan), estómago dispuesto a probar manjares típicos de nuestro destino y cuerpo preparado para engullir kilómetros como si no hubiera un mañana (mira que está lejos Miranda de Ebro, por Dios). Las paradas programadas se empiezan a esfumar cuando las alegrías de la casa empiezan a solicitar frenazos urgentes (sus vejigas mandan y eso no se negocia). Amigos que no cesan de mandar ánimos y de preguntar en grupos de Whatsapp cómo va el camino (y no el de El Rocío, sino el que nos debe hacer subir el penúltimo escalón para el ascenso). Otros compañeros de aventura nos señalan su ubicación. "A mí ya me queda poco". Bien, eso es lo más importante: que todo salga sin contratiempos. Despacito y buena letra. El frío nos recibe en Burgos a portagayola susurrando maquiavélicamente: "Os estábamos esperando…".

Día 2: Ha costado dormir tanto por el propio cansancio como, para qué negarlo, por los nervios de lo que se avecina. Desayuno pronto entre camareros extraños y rumbo a Anduva. Ahora que vamos casi como esquimales las previsiones fallan y el sol nos abrasa. Tremendo. Pero da lo mismo: capas de cebolla fuera y camiseta albiazul al frente. Un pequeño reducto de Huelva colorea el despertar de una Miranda en fiestas. "Que sólo estén alegres por eso", no para uno de pensar, "y que a las dos de la tarde los alegres de verdad sean los doscientos valientes llegados hasta aquí y los miles que sufren en la distancia". Pero no: nos dan un directo en la mandíbula nada más empezar. Llegan mil fallos de goles cantados, sustos de muerte en una portería y otra, un tanto mal anulado, mucho dominio sin concretar… Y final. ¡Leche, otra vez a intentar remontar! Nos llevan los demonios. Los rojillos, señoriales: "¡Buen viaje! Vaya tierra más maravillosa tenéis". Vuelta al hotel cabizbajos. Es el Recre, es nuestro Recre. Regresará el Colombino de las grandes citas. Y es tanto lo que el equipo nos ha dado…

Día 3: La mañana aparece con la derrota asimilada. Vuelven los ánimos. Cargando las maletas, un peculiar burgalés se percata del escudo del Decano y suelta un curioso "¡Olé mi Recre bueno!". Queda otra paliza hacia casa. ¿Y qué? Otro episodio al lado del Decano. Parece que no, pero siempre merece la pena.