Esta semana una marca de cámaras fotográficas y tecnología nos regalaba la reproducción de una jugada de la selección de Nueva Zelanda en su partido ante Sudáfrica. La jugada, que acabó en ensayo de los hombres de negro, se puede seguir como si estuvieses en el terreno de juego. Múltiples cámaras alrededor del campo y después montan el puzle.

El experimento nos ofrece una visión espectacular del juego. Pone a nuestro alcance la endiablada tensión de las parábolas de los pases largos a la mano; la precisión de la patadas altas; la velocidad de los jugadores; la energía nuclear que se desprende en los placajes de los profesionales y en los rucks; la inteligencia del zaguero All Black para aprovechar el hueco fabricado por sus compañeros, y un último pase de enciclopedia. Ensayó George Bridges al recibir ese balón maravilloso de Beauden Barrett. Pero la cámara también nos ofreció un detalle que a buen seguro no pasó desapercibido para los que han jugado a esto. El capitán neozelandés, que seguía la jugada desde cerca escoltando como un chacal a los que la finalizaron, se acercó para felicitar al anotador pasando junto al último defensa que estaba aún en el suelo, al que le dio una caricia socarrona en la cabeza. Sobró. Quizás soy demasiado quisquilloso, pero sobró.

Kieran Read es un jugador ejemplar, es el capitán, y admiro todo lo que hace, pero ahí se equivocó. El zaguero sudafricano se levantó como un resorte pero la cosa no llegó a mayores.Ha empezado el mundial, y en él hay que ser pulcro, no solo por los que miran por primera vez, sino por todos los que encontramos en este juego un refugio en el que escondernos de todo aquello que no nos gusta.

Sé que es poca cosa, que seguiré admirando a Read, pero no olvidemos que en los detalles habita el demonio, y las veces que este se asoma por el planeta oval debe ser para mostrarnos su inteligencia. Disfruten de este campeonato del Mundo, les va a encantar.