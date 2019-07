Descartes en la política actual española (y III)

Giancarlo Livraghi, filósofo italiano se ha dedicado buena parte de su vida al estudio de la comunicación y la cultura humana, es autor de varios libros y numerosos artículos centrados, fundamentalmente, en la comunicación y la estrategia empresarial. Recomiendo la lectura de su artículo El poder de la estupidez. En cita literal, afirma: “… Siempre me ha fascinado la estupidez. La mía, por supuesto; y eso es una causa suficientemente grande de ansiedad. Pero las cosas se vuelven mucho peores cuando uno tiene la oportunidad de encontrar como la gente grande toma decisiones grandes. Generalmente tendemos a culpar a la perversidad intencional, a la malicia astuta, la megalomanía,… de las malas decisiones. Están allí, por supuesto; pero cualquier estudio cuidadoso de la historia, o de los eventos actuales, lleva a la invariable conclusión que la fuente más grande de los terribles errores es la pura estupidez. Cuando se combina con otros factores (como sucede a menudo) los resultados pueden ser devastadores. Es un fenómeno conocido…”.

Coincido con Livraghi al aseverar que cuando la astracanada, cretinismo, imbecilidad e idiotez, a modo de cóctel, se implementa con estupidez u otros factores, cosa que sucede desgraciadamente con frecuencia, el efecto puede ser aniquilador.

Walter B. Pitkin de la Universidad de Columbia, publica en 1934, un excelente texto A Short Introduction to the History of Human Stupidity (Breve introducción a la historia de la estupidez humana). En la opinión de Pitkin. “… cuatro de cada cinco personas son lo suficientemente estúpidos para ser llamados estúpidos”. Observó que uno de los problemas de la estupidez es que nadie tiene una definición realmente buena de lo que es. De hecho, los genios son a menudo considerados estúpidos por una mayoría estúpida (aunque nadie tiene tampoco una buena definición de genio). Pero la estupidez definitivamente, de hecho, domina al mundo, lo cual es muy claramente comprobado por la forma en que se gobierna al mundo…”.

No puedo estar más de acuerdo con el profesor Pitkin, así como con alguien que cincuenta años después Carlo M. Cipolla, profesor emérito de Historia Económica en Berkeley, citado en la entrega anterior de Tiempo de Academia, en la que nos muestra el difícil problema de definir en teoría lo que es la estupidez mientras valora su relevancia en relación a los efectos prácticos.

Utilizando esta idea, es evidente que se pueden definir distintas categorías de comportamiento.

Y es así como trabajar en el plano cartesiano nos permite hacer una representación gráfica de cualquier punto del plano, y establecer una relación entre las variables referentes al caso de las relaciones humanas, en definitiva, de cómo la vida nos enseña que cuando una persona toma una decisión, hace algo o deja de hacerlo adrede, se afecta a sí mismo pero también a las personas con las que se relaciona.

Este es un ejemplo que el lector puede, si lo desea, hacer un ejercicio de practicidad para intentar dar respuesta, tal vez, a lo que he planteado.

Solo una pincelada: cuando queramos hacer un intercambio de información individual, por ejemplo, la semi-diagonal del cuarto cuadrante (IV) sería la del malvado perfecto quedando a ambos lados de ella, respectivamente los malvados inteligentes y los malvados estúpidos.

La figura anterior representa el estudio de intercambios individuales, pero podemos hacer una división del plano cartesiano que presenta Cipolla en dos partes así: Igual que sucede con el malvado, el incauto (II) también se divide en dos clases. El incauto inteligente (o tonto útil) es aquel cuya merma propia es inferior a la rentabilidad ajena. El incauto estúpido es aquel cuya merma propia es superior a la rentabilidad que otros obtienen de él.

J.M. García Ruiz, afirma que en los intercambios o interacciones biológicas entre especies se conoce el chupóptero o parásito (malvado), el mutualista (inteligente), el huésped (incauto) pero tal vez en el mundo animal la interacción propia de los estúpidos no está clara, porque una especia así se extinguiría, sin embargo, una excepción podemos hacer en las elecciones pasadas, octubre de 2016 y también las de abril y mayo de 2019 con nuestros políticos: ¿La clase política española está llena de ellos?

Con todo lo anterior, el lector ya puede situar a sus señorías del amplio espectro parlamentario en el sitio que crea conveniente. Tengo mi opinión sobre estos señores y señoras, y por indicarles uno: sitúo a Borrell en el primer cuadrante (I).

¡Ah, se me olvidaba, también tengo colocados en su sitio a Torra y Puigdemont! ¿Lo adivinan?