Derribando muros

Tenemos que respetar para ser respetados. Pero ¿quién me respeta a mí? Cada año veo cómo se imponen en mis creencias, en mi forma de entender mi fe, en mi forma de vivirla, y casi, sin darme apenas cuenta, me están quitando todo ello bajo el amparo del respeto al de al lado, al que no cree o piensa no como yo, todo ello bajo ideas progres y modernas y acusándonos de anticuados u obsoletos.

Cada día, y más aún en estas fechas, nos llegan noticias de cancelaciones de procesiones infantiles en colegios ante la oposición de padres y madres, de asociaciones que luchan para que no podamos hacer manifestaciones públicas de nuestra confesión; pero lo que sí podemos, por ejemplo, es cuando llega el mes de noviembre celebrar fiestas paganas como Halloween, fiestas que se imponen en nuestros colegios; o cuando llega el carnaval realizar fiestas de disfraces, actos que poco a poco se cuelan en nuestra vida cotidiana. Por mi parte no hay problema, pues pienso que hay cabida para todo, o eso al menos dicen, pero me sorprende que para lo nuestro, lo de los cristianos, para eso no hay sitio pues estamos invadiendo el respeto al otro.

Y me vuelvo a preguntar, ¿a mí quién me respeta? Si ya no puedo ver un crucifijo en una clase, no puedo celebrar el nacimiento de Jesús, no puedo celebrar la Semana Santa…, así podría seguir enumerando momentos cristianos que, por lo que se ve, perjudican a alguien y se siente discriminado. ¿Discriminado? ¿Y a mí no me discriminan?

Mi reflexión se centra hoy en ser consecuentes. Todos tenemos derechos y deberes, pero ¿quién defiende mis derechos? Déjenme que en mi reflexión llegue a aquellos que luchan por quitar crucifijos en las clases de sus hijos, en fomentar que existen diferencias. Las diferencias nos las marcamos nosotros mismos, pero después, nosotros seremos testigos, cuando llegue el momento, y esos niños y niñas harán la primera comunión por ser un acto de sociedad, o se confirmarán para ser padrinos, o se casarán por la iglesia porque quedarán mejor en las fotos, ¿ahí no nos sentimos discriminados los cristianos?, cuando toman nuestras más profundas creencias para algo superfluo. Para lo que les interesa sí están bien mis tradiciones, mi fe, mis creencias...

Señores y señoras, desde el respeto, ese que pido para todos, y por supuesto para mí, pienso que hay cabida para todo y todos, sé que hay otras ideologías religiosas, al igual que hay diferentes ideologías políticas y eso es bueno, pues sería muy aburrido si todos pensásemos igual.

Demos su sitio al que no piensa como nosotros, pero sin mermar lo nuestro, de igual a igual. Es más, pienso que siempre es interesante conocer otras religiones, otras ideas políticas, otras formas de vivir, pero para conocer estas no debemos olvidar las nuestras. Aquí no hay ninguna más importante que otra, somos todos iguales y como nos dice el Evangelio, lo importante es amar a tu prójimo como a ti mismo.

Desde el corazón cristiano y cofrade, demos ejemplo, vivamos estas fechas con la alegría, dejando atrás los sinsabores de lo que nos quieren quitar, pero con el convencimiento firme de lo que somos, en lo que creemos y por qué estamos.

Yo pido respeto para todos, pero yo también quiero que me respeten. Busquemos todo aquello que nos une, creemos puentes que nos acerquen y derribemos los muros que nos separan.