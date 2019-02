Debate sobre el empleo en la agricultura onubense

La teoría del mercado laboral más tradicional habla de oferta y demanda en un mercado competitivo. Habla de que cuando hay mucho desempleo es porque los salarios son muy altos y que ello hace que se demanden menos trabajadores por parte de los empresarios. Por tanto, lo que propone como solución es bajar los salarios y que las administraciones públicas no intervengan porque "distorsionarían" el mercado "libre" y "competitivo". Eso mismo debería mantenerse para el caso contrario: cuando no se encuentran trabajadores suficientes es porque se ofrecen salarios muy bajo; y, por tanto, lo que hay que hacer, siguiendo esa teoría económica tradicional es subirlos; y, por supuesto, no acudir a las administraciones públicas para que te resuelva el problema, porque "distorsionarían" el mercado.

La agricultura en Huelva es una agricultura moderna, tecnológicamente avanzada, muy competitiva y preparada; pero las relaciones laborales no han avanzado de la misma manera (algunos dicen que estamos aún en la Edad Media, contratando a dedo en la plaza del pueblo cada mañana). De hecho, tienen problema para conseguir el número de trabajadores que demandan. Lo cierto es que, si atendemos al mercado "competitivo", es claro que ello es debido a que o bien se están ofreciendo salarios muy bajos o condiciones laborales no aceptables. Y la solución es clara según la teoría económica más tradicional: subir los salarios y mejorar las condiciones laborales.

Si los empresarios contrataran por temporadas (contratos de tres meses por ejemplo prorrogables) y no diariamente (hoy sí, mañana no) despasándote al tajo por tus propios medios y sin seguridad de que finalmente seas contratado, como sigue ocurriendo hoy en algunos casos; si no descontaran a los trabajadores los días que no pueden trabajar por lluvias u otras circunstancias ajenas al trabajador; si pagaran un sueldo suficiente garantizado mensualmente (por encima de los 900 euros que es el salario mínimo legal) con sus complementos y horas extras aparte; con condiciones laborales dignas (ver definición de "trabajo digno" según la OIT), seguro que no tendrían ese problema de falta de trabajadores.

La respuesta inmediata de los empresarios es que si pagan más sueldos no será competitivos y tendrán que abandonar la explotación agrícola. Yo creo más bien que en realidad lo que pasaría es que no tendrían unos beneficios tan elevados y se daría un reparto del valor añadido más justo entre empresarios y trabajadores. Porque si realmente una explotación no puede pagar salarios justos y condiciones de trabajo dignas es porque su empresario no es competitivo y según esa misma teoría tradicional lo que debe hacer es cerrar y dejar paso a otro empresario que sí lo sea. Porque es verdad que no todos los empresarios pagan sueldo injusto y condiciones laborales no aceptables; hay empresarios en la agricultura onubense que hacen las cosas bien, pagan sueldos justos, con condiciones laborales dignas y tienen beneficios, no exorbitados, pero suficientes. Esos son los empresarios productivos y competitivos que, sin renunciar a ganar, pagan a sus trabajadores adecuadamente y con ello consiguen mejor productividad y, por tanto, son más competitivos.

Un inciso final: en todo esto ¿dónde están los sindicatos? ¿realmente están defendiendo adecuadamente y con fuerza suficiente los intereses de los trabajadores? Pregunto.