Sé que la liamos nosotros solitos gracias a la indecencia de unos y a la inoperancia de otros que se aprovecharon, vilmente, de unas gradas vacías, pero tu endemoniada idea de posibilitar, hace dos años, un doble descenso no tuvo ni pizca de gracia, Luis. Creo que ése era el único charco que faltaba por meternos y sí, nos tiramos de cabeza en él: así somos. También sé que continúas con mil líos, con las cositas que sacan los confidenciales, con lo que se filtra de tu colega Gerard cada dos por tres y demás pero no te imaginas lo bien que nos vendría que te echaras para adelante, hicieras real tu órdago (porque es sólo eso, me temo, ¿verdad?) y medio nos regalaras -a nosotros y a otros cuantos- una de compensación por lo de 2021.

Porque te explico, Luis: mi equipo no va bien; no va muy bien, quiero decir. Tampoco es que vaya mal del todo ocupando un segundo puesto, pero es verdad que nos esperábamos un poquito más de pelea con un líder que nos parece, sin serlo, la Naranja Mecánica, y el ambiente no es el ideal precisamente por eso, porque a veces somos extraños como una sesión de Bizarrap con Rosa León y porque hay que ascender sí o sí. Y para un día que los malagueños no ganan a nosotros nos da por no chutar, por lo que no pudimos recortarles ni un palmo. Y es que, Luis, los 'playoff' (si llegamos a ellos, que espero así sea) no nos traen muy buenos recuerdos. De darse iremos ilusionados y a por todas, claro, pero si se nos evita el trance…

Échale valor, Luis, y mete a bastantes de cada grupo de la actual 2ª RFEF en esa nueva Segunda B que dices que puedes montar como no te sigan el juego los llamados díscolos. Imagínate en ella al Decano, al primero de España, a un solo pasito ya del fútbol profesional después de haber luchado su gente con bravura contra su desaparición, como tú bien sabes, y después de tanto calvario acumulado. Sí, casi seguro que la actual 1ª RFEF es mucho más atractiva que lo que podrías crear pero ya sabes, cuando uno tiene el agua al cuello no piensa precisamente en el próximo puerto paradisíaco donde recalar, sino en encontrar el cubo más grande que permita achicar toda el agua posible del barco. Dale, Rubi, dale; y ya el año siguiente volvemos a retocar lo que haga falta…