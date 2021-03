Cuidado con los amores que matan

A la misma hora que nuestro compañero Eduardo Sugrañes loaba la grandeza de nuestra Semana Santa y enviaba a todos los cofrades onubenses un mensaje de esperanza para que pronto olvidemos esta maldita pandemia, el Recre de nuestros abuelos y niños continuaba viviendo su particular vía crucis camino del cadalso futbolístico, condenado a escribir una de las páginas más hoscas de su historia.

Por desgracia los asuntos del fútbol no se pueden manejar como cualquier otra empresa privada porque siempre están sujetos al azar de aspectos exógenos y endógenos que no pueden controlarse por mucho que uno haya cursado un máster en cienciología del balón. Un vestuario unido, un entrenador con las ideas claras, un secretario técnico acertado a la hora de elegir quienes han de ser los mimbres que conformen el plantel y una afición que esté siempre al lado de su equipo. Añadan a eso la figura de un presidente capaz de esponjar todas las situaciones adversas que puedan sucederse a lo largo de una temporada, tanto económicas como deportivas. Pues bien, en nuestro querido Decano, lo único que permanece a la altura es la afición, esa que sufre resiliente sin recibir nada a cambio, mientras ve como uno de sus emblemas y señas de identidad vivaquea por esos campos de fútbol, de los que ni nos molestamos en conocer sus nombres.

Las cosas se han hecho rematadamente mal en el plano deportivo y ha existido mucha parsimonia y autocomplacencia en los despachos y no solo del Nuevo Colombino, donde se ha podido aplicar el bisturí para sanar al enfermo. Asistiremos esta semana ya sin apenas tiempo a la reacción como se toman decisiones que se debieron urdir mucho antes, cuando el Recre aún mantenía activas las constantes vitales en la competición. Hay muchos culpables en esta ópera bufa y quizás lo más lastimoso es que en su mayoría son gente que profesan un amor indudable por el Decano y por Huelva, pero lo único que cabe decirles es que por favor reaccionen, y hagan algo cuanto antes. Denle un giro copernicano a esta gravosa situación porque sus habilidades y capacidades están en entredicho. La afición no soporta ya más tribulaciones.

La pandemia ha ocultado muchos de los defectos cometidos porque no estaba presente en el estadio una hinchada que arremetiera contra todo lo que se movía sobre el césped, banquillo y palco. Todo habría sido distinto con público en las gradas. Tiempo es de pedir perdón, reconocer los errores y rodearse nuevamente de gente que maneje los códigos del fútbol, alejados de propagandas, solo así se saldrá adelante. De lo contrario, vendrán otras crisis y no serán ya deportivas, ni económicas sino políticas, ustedes ya me entienden... porque el Recre no da victorias electorales, pero si vuelca los resultados de unos comicios. Espabilen de una vez.