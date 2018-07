Cubiertos de gloria

No es mi estilo acudir al insulto y no lo voy a hacer ahora aunque la sangre, al igual que a muchos recreativistas, me hierve en grado extremo. Siempre lo he dicho. No soy recreativista de cuna. Pero uno alcanza la querencia a base del roce. Y son ya muchos años oliendo la misma colonia. Ruego me disculpen por llevar este artículo al ámbito más personal. Pero es que lo que está ocurriendo en el Recre es demencial.

Cuando suscribo estas líneas desconozco qué ha pasado con la venta del Recre y si ha quedado desierta o no. Independientemente de todo eso, el proceso del paso a paso que ha ido describiéndose en el diario pasa de castaño oscuro. No se entiende cómo se ha podido llegar a este extremo. Krypteia poniendo como los trapos al consejo y el consejo actuando como manda el Ayuntamiento, como no podía ser de otra forma porque ya sabemos en qué condiciones están Zambrano y sus muchachos. Luego se deduce que esa guerra desatada viene como consecuencia de las desavenencias entre el Ayuntamiento y el grupo que comanda Javier Jiménez, que por cierto, no ha tenido nada de aceptación en el recreativismo, que recela y con razón porque las formas dejan mucho que desear.

Todo viene de aquella famosa presentación de Salmerón, en la que se sentó Óscar Carazo en vez de Zambrano. Lo dijimos en su momento. Es la primera vez en la historia del fútbol que un presidente no se sienta en la misma mesa que el técnico presentado. Aquello fue un insulto en toda regla al presidente. Que no perdonó ni perdona el desaire. A partir de ahí, la guerra, concluida con una campaña de socios fantasmagórica, anunciada con nocturnidad y alevosía y que ha hecho explosionar lo que era un pulso.

Todo el que está manejando el asunto Recre se está cubriendo de gloria. Esa es la realidad. No se pueden hacer peor las cosas. Y todo apunta a que el Ayuntamiento tendrá que retractarse. Y aceptar a Zephir siempre y cuando el grupo de Mendoza no desista. Definitivamente, el Recre no se merece esto. A ver cómo se desarrolla todo. Pero pase lo que pase la gestión ha sido un desastre en toda regla.