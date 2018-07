Creer a ciegas

El consejo de administración del Recreativo de Huelva, según fuentes cercanas al mismo, ha puesto el grito en el cielo porque Eurosamop y Krypteia van por su cuenta y no dicen nada. Según el alcalde de Huelva, hay que agradecer que este grupo de personas, encabezadas por Manolo Zambrano como presidente, dieran el paso al frente para llevarse todas las tortas del mundo, incluidas las que se caen solas. Y es cierto. Pero pasado el tiempo y sin regeneración de la causa recreativista, tanto el Ayuntamiento como el propio consejo sabían que esto podía pasar, entre otras razones porque son los que ponen el dinero y así deciden.

Es tal la situación del Decano que a los que les duele se quedan literalmente en fuera de juego. Pero es lo que hay. Otra cosa es la deferencia que quieran tener los que realmente mandan con los de aquí. Pero el caso es que ellos ponen el entrenador, los jugadores y deciden lo que cobra cada uno y qué aspiraciones puede tener el Recre esta temporada.

Ahora mismo el Recre no es de Huelva. Esa es la dura realidad. Siempre hay que creer en la inocencia de las personas, me dijeron hace mucho tiempo. Luego habrá que creer. Entre otras razones porque no nos queda otra. No podemos, tal cual el panorama, elegir el camino. Y todo eso es fruto de la inoperancia.

Particularmente no me creo que en todo un año no se haya llegado a un punto de inflexión. Podrán, los que cuentan, contar lo que quieran. Pero este no es el Recreativo que soñamos. Un Recre libre, de Huelva, de su afición. Es muy complicada la situación del club en estos momentos. Cierto. Pero seguro que había otros caminos que por las razones que sean no se han encontrado. Así es la vida del Recre, años después casi en el mismo lugar. Así que habrá que creer. Aunque, sinceramente, me cuesta una barbaridad.