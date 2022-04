Me preguntaba un seguidor del Decano si creía que, tras el jaleo de este curso, Alejo dimitiría en caso de que la próxima temporada saliera rana. Le respondí que ni idea, pero que no tiene por qué ir mal la historia (esperemos). En este rincón se ha defendido que lo vital era ascender por lo civil o por lo incivil y por eso se me salían los ojos de las órbitas cuando gente que ahora sí festeja el ascenso ponía a parir, hace bien poquito, al plantel por vencer exiguamente varios partidos (ay, esa memoria). Creo que el 'DD' sigue teniendo bastante crédito con el primer equipo y serán los resultados los que le volverán a juzgar.

Cuentan que Lord Carnarvon le dijo a Howard Carter, cuando éste acomodaba sus ojos entre la oscuridad al descubrir la tumba de Tutankamón, "¿Ve usted algo?", y que el londinense respondió ensimismado: "¡Veo cosas maravillosas!". Y así es todo aquí: venimos de la peor temporada de la historia con dos descensos denigrantes, el año anterior sólo la pandemia tapó un curso horrible, el anterior al anterior la guerra civil dentro fue de traca pese a rozarse el ascenso y el anterior al anterior del anterior, entre el juego de la silla del banquillo y la desastrosa campaña pese a tener jugadores de gran nivel, fue horrorosa en el césped y cainita en los despachos. Y ésta, que finaliza con una alegría en lo deportivo y que empezó con un reseteo global, culmina con guerra de guerrillas. No me digan que no es para imitar a Carter y tomar sus palabras.

Yo entiendo, por cierto, que la comprensión lectora no sea el fuerte de quienes, como avisábamos, su sectarismo les hace equiparar a un delito de odio todo lo que no sea decir 'sí, bwana', encasillando en bandos y en bandas. Cree el ladrón… A ver, repetimos: ridiculizar argumentos ridículos de monedas y tal no es negar la evidencia ni comprar otros argumentos; yo no sé otros, pero mi bando es mi conciencia, la hemeroteca y el escudo y los números que aparecen en mi carné. Ciertas lecciones de ética y señalamientos dan risita. Y claro que el Recre ha vivido 131 años sin Gallego, como también sin quienes se creen hoy imprescindibles. Yo no soy nadie, pero propongo tener cuidado con acusar de oídas que Huelva es muy pequeñita y algunas historias y jugaditas pasadas están escritas con renglones torcidos. Calma, no vaya a ser que al final veamos cosas maravillosas… pero maravillosas de verdad.