Decía el chiste que dos amigos fueron juntos al cine a ver una película del oeste. Juan ya la había visto, mientras que Manolo no. Con la cinta empezada Juan le dijo a Manolo que en la siguiente escena iba a aparecer el protagonista montado en su caballo, lo amarraría en la puerta de un bar, a continuación haría el amago de entrar en el establecimiento pero que finalmente no accedería. "Qué te apuestas a que ocurre eso exactamente", dijo Juan. Manolo echó una carcajada de incredulidad y le dijo que cómo se iba a apostar algo si ya había visto la película con anterioridad. Juan insistió una y otra vez en la apuesta hasta que Manolo aceptó para que no fuera más pesao con el asunto. Y efectivamente, apareció el protagonista montado en su caballo, lo amarró en el porche del bar, subió las escaleras y al final entró en el bar. "Pero cómo es posible que haya entrado, ¿tú no habías visto la película? (Risas)", comentó Manolo. "Sí, pero con la paliza que le pegaron el otro día pensé que no volvería a entrar", aseguró Juan. Y esto, amigos, es el Recre. Bueno, su afición. Que un año más sube esa cuesta circular y esas escaleras de mármol que reflejan un calvario de consecuencias. Estos años atrás sabíamos lo que había. Entrar con una sonrisa por la puerta de acero para salir por ella con el corazón destrozado. Y la acción se repetía una jornada sí y otra también. Y vamos como ciegos un año más a ver cómo defienden nuestros colores personas que más del 90% del estadio ni conoce. La verdad sea dicha, la plantilla es desconocida para el aficionado. Con una bloque nuevo al 98% nos atenemos a frases como: "Pues me han dicho que menganito es muy bueno y que toca muy bien el balón". Pero el Recre no necesita eso. Un Decano en diálisis deportiva lo que necesita son goles. Y nada más. Porque los goles dan las victorias. Y las victorias dan la felicidad. Esta afición necesita eso. Mientras tanto, seguiremos apostando para que algún día no salgamos con el corazón partío.