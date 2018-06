Compradores y el Recre, una relación controvertida

Los últimos días han estado cargados de acontecimientos, como no podía ser de otro modo en estos vaivenes no exentos de SOS en el Decano. Dos pretendientes para sacar adelante una sociedad hundida en el descrédito, carente de recursos y asumiendo deudas como empresa insolvente por no generar ingresos para su equilibrio económico. Y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, ratificada por el Consistorio, a la oferta de Zephir Homes SL con la foto en el cartel del onubense Francisco José Mendoza Taboada prevé la impugnación de la opción descartada, Krypteia Capital, que defiende su oferta prudente para "no hacerse cargo de pasivos ocultos" por auditorías pendientes. Datos que salen a relucir para tensar la incertidumbre. Compradores y el Recreativo, una relación intensa e inevitable, además siempre controvertida.

Y sin olvidar la confrontación política, que en cada pleno made in Recre surge por el oscurantismo y autoritarismo en el culebrón del contrato de Eurosamop y con el estupor añadido por la ¿despreocupación? de revisión del mismo por parte del alcalde-patrón, increíble e inadmisible que remueve la conciencia del recreativismo con excusas impropias de su cargo. Todo pendiente de la firma de la escritura pública, dando fe de la capacidad jurídica de su contenido a favor de Zephir Homes S L, una sociedad onubense sin cumplir dos meses (inscrita el pasado 24 de abril) con capital inicial de 3.000 euros, siendo administrador y socio único el expresidente rereativista, que señala claramente su objetivo en su parto por el impulso externo.

Todos exigimos la unidad en el Decano, no entendemos de rendiciones. Paco Mendoza será cabeza visible de un proyecto de riesgo económico y deportivo evidentes con su perfil de recreativista de pro doliente, pero también es la presente esperanza del sentimiento de ser de un club especial capaz de vivir después de sucesos mortales.