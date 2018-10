El Colombino y el iluminado

Otra situación complicada para el Recreativo, que se vuelve a poner en el punto de mira con el Trofeo Colombino. Todo es como consecuencia de tener tantas vías de agua abiertas. Todo como producto de tanta gente intentando mandar. A saber las conversaciones privadas que han tenido. Porque seguramente no todos habrán estado de acuerdo con la fecha del trofeo.

Eso por una parte. Por la otra el estado lamentable del campo. Decidirán en breve. Pero da la impresión que el terreno de juego no estará en tiempo y forma. Y ya sabemos cómo se las gastan los equipos que miran con lupa este tipo de cuestiones. Sería un mazazo que el que tiene que decidir dijese que no.

Y todo ello se lo podría ahorrar el Recre manifestando, que seguramente lo habrá hecho, que ni es el momento ni el día y la época. Porque aunque se dispute el Colombino, ese 14 de noviembre, no tiene sentido alguno. No entraré en el rival elegido porque al margen de las polémicas de siempre, que en todas partes las hay, el Sevilla se merece todos los respetos del mundo y Huelva tiene suficiente clase para entenderlo. Así que por ahí, cero problemas, pero no por el otro, la fecha, y el iluminado que la eligió.

Porque el Colombino no se dispute un año no pasa nada. No se va a morir mientras que el Recre no quiera que se muera. Lo que no se puede hacer es acudir a la precipitación y a meter las cosas a empujones. Al final, nada de lo que se hace así puede salir bien. Me pueden decir que hay un contrato y manda la tele. Pero un Colombino con el estadio vacío sería como pegarse un tiro en el pie. Además, ¿alguien ha pensado en los niños? Porque al día siguiente hay colegio. Y así no se cuida a los aficionados del mañana.

En fin, que esto es seguir por el tortuoso camino descrito desde hace tiempo. Y la gente sin cobrar. Es como si el tiempo se hubiera detenido en la peor pesadilla posible.