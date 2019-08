Cien días de bloqueo institucional

Cien días ya de Gobierno en funciones, cien días en los que Sánchez no movió un dedo para ser investido hasta que se celebraron las elecciones autonómicas y municipales, con la confianza de que el deseo de otras fuerzas de formar parte de ejecutivos regionales, o presidirlos, abría la posibilidad de negociar apoyos.

Sánchez no ha doblegado la voluntad de nadie para que le dieran su confianza y acudió a ver al Rey sin darle la buena noticia de que había avances en las negociaciones. Felipe VI declaró que esperaba que los partidos pudieran llegar a un acuerdo que evitara elecciones. De momento no es posible y Sánchez fue a Marivent con las manos vacías, reiterando su idea de no someterse a una segunda investidura sin contar con los votos que garantizarían su elección.

No hace muchos esfuerzos para conseguirlos. Dedicado a reunirse con distintos sectores sociales con el argumento de escuchar sus propuestas para incorporarlas al programa que presentaría a posibles socios, la sensación generalizada es que no tiene en mente un hipotético programa atractivo para Podemos y otros partidos más o menos afines, sino que ha iniciado ya una campaña electoral convencido de que habrá que convocar elecciones.

España necesita con urgencia un Gobierno. Es excesivo el tiempo en funciones y son muchas las decisiones que no pueden aplazarse, empezando por unos Presupuestos del Estado prorrogados que impiden tomar medidas que estaban en el programa de Sánchez, aparte de que se encuentran paralizadas importantes obras de infraestructuras, medidas de fomento del empleo, subidas salariales...

Todo ello con el mundo económico inquieto por las consecuencias de la guerra comercial de EEUU y China, la amenaza de un Brexit sin acuerdo y semanas muy difíciles en el escenario independentista. Necesitamos Gobierno cuanto antes, pero no parece que Sánchez pueda trasladarle al Rey antes del 23 de septiembre que está en condiciones de ser investido.