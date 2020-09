Choquicomplejitos

Al Recre y a sus dirigentes hay que exigirles y cuanto más, dentro de la cordura, mejor, o eso entiendo cuando la propiedad del Club es de todos los onubenses encarnada ésta en el Ayuntamiento. Repetir que el Decano está aún en proceso de estabilización tras el paso del desagradable 'Mentirosus Heroicosaurus' se antoja ridículo porque la situación es (suponemos) conocida. El Recre sigue mandando el mensaje de que aquí no se gasta medio euro más del debido sean cuales sean los objetivos deportivos y, viniendo de donde venimos, me parece lógico. Por cierto, ¿dónde quedaron aquellos "muchísimos" grupos que estaban "listos para poner 6 kilos nada más llegar" y arreglarlo todo? Ahora que a decenas de clubes acuden inversores (¡ay!) gastándose millones como palomitas de maíz para buscar el salto al fútbol profesional y sacar un rédito enorme… ¿Ya no vienen por Huelva? ¿Ya no les interesa su "queridísimo" Decano? A ver si es que lo único que pretendían era lograr el control del club sin poner una peseta aprovechándose de las caóticas circunstancias anteriores… No creo. Sería de muy mal pensado, ¿verdad?

Spoiler: aquellos clubes que en 2021 no consigan llegar ni a la PRO y se hayan gastado hasta lo de sus primos cerrarán el chiringuito y listo. Crearán una nueva entidad y algunos hasta falsearán su historia (de eso hay quien puede dar clases magistrales) para decir que son los de siempre. Aquí, es vox populi, jamás se podría hacer eso; no nos hacemos trampas al solitario. El Decano es el que es y ningún otro ente podrá sustituirlo. Hay que cuidarlo. Llevarlo a lo más alto posible, sí, pero con toda la precaución y mimo del mundo.

En ocasiones nos fustigamos en demasía creyéndonos lo peor de los peores y gritando que hay cosas que sólo pasan en Huelva. "¡En otro lado no hubieran aguantado a alguien como el 'heroico' ni medio segundo!". ¿Seguro? Veamos: Del Nido, De Caldas, Lopera, Puche, Samper, Piterman, Aly Syed, Núñez, Soler, Jesús León, Sanz, Gil y Gil, Aperribay, Agapito Iglesias, Hidalgo, Laparra, Sepulcre, Pina… Sería positivo quitarnos algunos choquicomplejitos y más cuando hablamos del Recre. En Huelva se han cometido errores bestiales, sin duda, pero también se han logrado cosas impensables en relación al Decano. Y, de vez en cuando, convendría presumir de eso a los cuatro vientos, como harían en cualquier otro lugar del mundo.