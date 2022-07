Si Chenoa pudo...¿Por qué no?

Si Chenoa superó a Bisbal y Jennifer Aniston superó a Brad Pitt… ¿Quién no recuerda la imagen de Chenoa en chándal llorando a las puertas de su casa después de su inesperada ruptura con David Bisbal? Porque cuando lo apuestas todo a alguien y finalmente te quedas en números rojos, no ves más allá de eso. Y no hay nada que te identifique más que un chándal, una cara sin maquillar y lágrimas, muchas lágrimas. Porque nada como una infidelidad para dejarte por los suelos. Aunque luego terminas casándote en Mallorca con el hombre de tu vida y contigo en tu mejor momento, y te das cuenta de que aquello fue lo mejor que te pudo pasar. Y entonces llega ese canto liberado... "Cuando tú vas, yo vengo de allí".

Que sirva esto para recordar que el significado de infidelidad, por muy obvio que resulte, es la falta de fidelidad hacia una persona. Y el significado de fidelidad es la lealtad que alguien le debe a otra persona. Por eso, hay que permitir que haya quien entienda una infidelidad como algo que va mucho más allá de que alguien haya tenido una aventura con otra persona durante o justo después de la relación. Al final, eso es lo de menos.

Porque por mucho que lo apuestes todo a alguien, es más que necesario el compromiso por las dos partes. Y si por una no existe, ya hay una grieta por la que cualquiera se puede colar. Pero eso de llegar a aceptar que alguien pueda tener una nueva ilusión que no seas tú, no debería estar reñido con que esa persona que se ha convertido en tu apuesta personal te sea leal, sincera y te guarde respeto incluso cuando ha decidido poner punto y final no solo a un noviazgo. También a un proyecto de vida. Por eso, cuando alguien hace las cosas mal y solo cuenta la parte que le interesa sin reconocer sus errores, infortunios y problemas, la muestra de inmadurez es infinita y todo esto es más que suficiente para que se considere una infidelidad porque es la mayor muestra de falta de lealtad posible.

De ahí que nadie deba intentar cambiar el concepto que cada cual tiene de esa palabra que a muchos que la llevan a cabo tanto les cuesta pronunciar y les lleva hasta a manipular. Lo bueno es que después de darse de frente con todo esto, quien se ha convertido en la parte afectada, quien no se ha quitado el chándal en días y a quien no le ha importado ser transparente ante todos, comienza a ver que lo mejor que puede pasar en la vida es que esa persona desaparezca de su vida. Porque para aguantar inmadurez, deslealtad y falta de compromiso, más vale unos días de chandal y pensar que sí, que Chenoa superó a Bisbal y lo hizo con creces.