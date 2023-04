El nuevo Centro de Salud de El Molino (no volvamos a cometer viejos errores)

El centro de salud de El Molino de la Vega comenzó a prestar sus servicios en el mes de noviembre de 1987. Desde entonces atiende a la población de las barriadas de El Molino, Las Colonias, La Navidad, El Carmen, Santa Lucía, Marismas del Odiel, Plaza de los Dolores y Cardeñas, y ya, prácticamente desde los inicios, empezó a quedarse pequeño, no solo debido al crecimiento de las barriadas, también al despliegue de actividad profesional multidisciplinar y al incremento de la cartera de servicios que se produjeron con la implantación, en aquella época, del nuevo modelo de Atención Primaria de Salud. Se incrementó la plantilla de personal sanitario - médicos, pediatras y enfermeras - y se empezaron ya a tabicar estancias para habilitar nuevas consultas y poco a poco fue quedándose más y más pequeño, y sin posibilidad de ampliación debido a la falta de previsión de los responsables de su diseño y construcción, que no previeron el incremento de servicios y de población. Así hasta la actualidad en la que, tras numerosas obras y reformas, el centro de salud ha ido adquiriendo un aspecto un tanto desbarajustado y poco funcional, no reuniendo características suficientes para prestar adecuada y dignamente el servicio; esto es así desde hace al menos diez o doce años.

Por lo tanto, el reiterado anuncio de la construcción de un nuevo centro de salud que sustituya al viejo es siempre bien recibido y motivo de alegría para las 20.301 personas usuarias de estas instalaciones. No obstante, este último anuncio viene acompañado por una puntualización que rebaja el entusiasmo (otra vez): su licitación no se hará efectiva hasta 2024; esto se traduce en que no habrá nuevo centro de salud hasta 2026 ó 2027, si todo va bien. Mientras, el actual seguirá deteriorándose paulatinamente.

Otro motivo que contribuye a desinflar el suflé de la alegría que supone disponer de una nueva y adecuada instalación sanitaría es su ubicación. Según hemos sabido por lo publicado en los medios de comunicación, el nuevo centro se construirá en la barriada de Zafra, junto a la antigua Escuela Náutico Pesquera. Una ubicación que lo aleja de la población a la que tiene que atender, provocando mayores desplazamientos de los usuarios y dificultando la atención domiciliaria de médicos y enfermeras.

No solo está en un extremo de la zona geográfica que ha de atender, también está demasiado cerca del Centro de Salud Huelva-Centro, obstaculizando así una futura e ineludible reordenación de la Zona Básica de Salud Huelva capital. Sobre todo si , como yo, son ustedes escépticos ante la posibilidad de que alguna vez la parcela reservada en la Barriada de santa Lucía, con calificación urbanística de "uso sanitario", y, teóricamente, destinada a ser ocupada por el octavo centro de salud que el mapa sanitario de Andalucía preveía para la ciudad de Huelva, lo sea de manera efectiva.

A mi entender, aún estamos a tiempo de no cometer errores de previsión, como ocurrió con el diseño y ubicación del viejo Centro de El Molino. Existe una parcela, propiedad municipal, que reúne mejores condiciones de ubicación, cercanía a la ciudadanía que será atendida por el futuro centro de salud y mejor comunicada que la actualmente elegida para el nuevo centro. Humilde y reiteradamente, propongo la parcela que ocupan los restos del antiguo Mercado de La Merced, situada junto a la Plaza de Toros. Es, como digo, propiedad municipal, tiene salida a dos calles y se pueden construir tantas plantas como sean necesarias para albergar los distintos servicios previstos en el nuevo centro de salud.

Sería conveniente que las autoridades sanitarias y municipales hablaran con la ciudadanía afectada antes de que la cosa no tenga remedio y comprueben que la nueva ubicación propuesta (en la antigua Escuela Náutico-Pesquera) no despierta entusiasmo entre vecinos y vecinas.