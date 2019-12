Casado y Arrimadas tienen que hablar

El despropósito no es que Casado y Arrimadas se nieguen a investir presidente a Pedro Sánchez; sería ir contra sus principios y sus señas de identidad, no se puede facilitar un Gobierno con populistas de izquierdas y mucho menos con independentistas que se mueven al margen de la ley y de la Constitución. El despropósito es que Casado y Arrimadas defiendan lo mismo, pero parezca que se encuentran en las antípodas, así que habría que proponer a los dos que se reúnan para explicar sus posiciones respecto a la investidura.

Las reuniones con Sánchez no han servido de nada porque el presidente en funciones les trasladó que piensa gobernar con Podemos y les pide la abstención alegando que así demostrarían sentido de Estado al impedir que tuviera que acudir al independentismo para su investidura.

Pero Casado tendría que reflexionar sobre la interpretación que hace de las propuestas de Arrimadas, que todo el mundo parece comprender perfectamente menos él. Como debe asumir también que Arrimadas no es Rivera, y no cabe por tanto reprocharle que no hiciera un Gobierno de coalición con el PSOE tras las elecciones de abril. Arrimadas no tenía vela en aquel entierro, fue empeño personal de Rivera negarse a ese pacto que podría haber salvado España.

Se comprende que Casado no quiera cooperar para que Sánchez sea presidente de Gobierno, pero no debe utilizar como argumento una falacia. El Cs de Arrimadas propone una salida que abortaría la coalición PSOE-Podemos. Casado, en vez de arremeter contra Arrimadas, tendría que hacerlo contra Sánchez, incidiendo en que se niega a romper su pacto con Podemos, un pacto tan innoble como peligroso.

Lo dicho: deben sentarse Casado y Arrimadas. Con la que se avecina, el único muro de contención a los disparates que nos acechan es que PP y Cs pongan pie en pared para bloquear algunas iniciativas peligrosas que, para salir adelante, necesitan una mayoría cualificada que Sánchez no tendría sin apoyo de los partidos de centro derecha.