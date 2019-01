Campos de Andalucía

La selección española comienza una nueva andadura camino de otro Mundial. Después de la infamia de Bruselas y de la resolución, infame también, del embrollo por parte de Europe Rugby, la Federación Española se ha puesto como objetivo el año 2023.

El camino comienza en el Seis Naciones B de este año. La Federación, gracias a una política de austeridad, por fin se ha deshecho de la mochila que suponía la deuda generada con la gestión anterior. Ahora Feijoo no tiene donde apoyarse en caso de que el rugby en nuestro país no avance. Hay mimbres y los clubes se están organizando dando pasos hacia una posible profesionalización. La Federación no debe ver estos movimientos como una amenaza, sino como todo lo contrario. Este país se merece un rugby mejor, y para ello se deben usar todas las herramientas que se tengan al alcance.

Los vallisoletanos marcan el ritmo.

Lo triste es que el sur se queda atascado. Ahora mismo la liga de División de Honor se juega en la mitad septentrional del país.

Andalucía, con el Ciencias como punta de lanza y Almería trabajando bien, necesita creatividad si no quiere quedarse fuera. Las opciones son muchas y todas pasan por lo que ocurre en campos como el Iberoamericano de Huelva, la Pablo Olavide de Sevilla, en la calle de los cipreses en Marbella, en el Juan Rojas de Almería, en la pradera de Jerez, y en todos aquellos campos en los que chavales y chavalas de entre 5 y 17 años pasan los fines de semana jugando a este maravilloso deporte. El rugby tiene futuro en Andalucía y este dependerá de la generosidad de los clubes, de la involucración de las universidades y de la Federación Andaluza, que debería ser el catalizador que acelere el camino hacia una presencia más continua y potente en la División de Honor. Una presencia con materia prima autóctona. Hay que trabajar a largo plazo y disfrutar del camino. Suerte a la selección española para lo que emprende, y ánimos a la Federación Andaluza. Hay mucho que hacer.