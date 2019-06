Campaña aldededor de Iberoamérica (II)

Citábamos a Veolia, importante empresa de servicio de gestión energética, que junto a la a Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) vienen colaborando estrechamente en la campaña educativa Alrededor de Iberoamérica, compromiso que se viene renovando cada año cumpliéndose en este año la séptima que, como se indicaba en la entrega de la pasada semana, girará en torno al reciclaje de plástico y la protección de la biodiversidad en los océanos.

Para conocer la génesis de esta iniciativa, a modo de resumen, es de resaltar la encomiable labor pedagógica con los niños que vienen realizando ambas instituciones.Ya en su tercera edición, en 2015, el tema tratado fue la Economía Circular, presentándola a niños en edad escolar de 8 a 11 años como un sistema de concienciación en el aprovechamiento de los recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos.

El proyecto consistió en debatir sobre la escasez de los recursos en el planeta y sus diferentes formas de valorización, organizado en cooperación con las colectividades locales del mundo iberoamericano.

A partir de un material pedagógico especialmente creado por la OEI, los alumnos bajo la supervisión de sus profesores, estudian diferentes enfoques para preservar, conservar y renovar los recursos, y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a través de talleres lúdicos. El broche final de la campaña culminó con un concurso de redacción y de dibujo sobre los temas tratados. Un viaje pedagógico es el premio para los ganadores, niños de distintos países y culturas, que les permitió encontrarse y compartir sus experiencias.

El objetivo final de esta campaña, en palabras de Ramón Rebuelta, director de la Zona, América Latina de Veolia es: “… la formación de las generaciones futuras para la preservación del medio ambiente cuya responsabilidad forma parte integrante de nuestro compromiso como empresa... Alrededor de Iberoamérica, es un proyecto que muestra los compromisos socio-ambientales de nuestros aliados municipales y de sus poblaciones, y la contribución de nuestras actividades a la preservación de los recursos naturales”.

Por su parte, Álvaro Marchesi Ullastres, secretario general de la OEI, destaca que “desde la aprobación del Proyecto Metas 2021, la OEI se ha propuesto promover experiencias innovadoras y encontrar estrategias que resulten atractivas para los alumnos y les permitan, a través de la acción, aprender el ejercicio de los valores. Sin duda alguna, la campaña Alrededor de Iberoamérica reúne estas características”.Anteriormente en 2013, la campaña, que giró en torno a los Objetivos del Milenio, congregó a más de 27.000 alumnos de escuelas públicas, en unas sesenta ciudades de ocho países de América Latina donde estuvo presente Proactiva, filial de Veolia para América Latina.

En la edición 2012, organizada sobre el tema de las Ciudades Sostenibles, Proactiva y la OEI invitaron a los ganadores del concurso a participar en la cumbre de la Tierra Rio+20 en Brasil.

Rio+20 es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012), veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992. No olvidemos que Río +20 fue también una oportunidad para mirar hacia el mundo que queremos tener en 20 años. En esta conferencia, Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible.

Esta labor desarrollada por la campaña Alrededor de Iberoamérica crea un ambiente, en nuestros niños, en principio de curiosidad, que les pueda conducir al inicio de una preocupación por hacer preguntas, por ejemplo, como ésta: ¿Por qué son importante reuniones como la de Río+20?

No cabe la menor duda de que si queremos dejarles un mundo habitable a nuestros hijos y nietos, los desafíos de la pobreza generalizada y la destrucción del medio ambiente se deben abordar en la actualidad, ahora. No olvidemos las cifras escalofriantes: a) hoy, en el mundo existen siete mil millones de personas y para el año 2050, habrá nueve mil millones; b) una de cada cinco personas, es decir, mil cuatrocientos millones, actualmente vive con 1,25 dólares diarios o menos; c) mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad; d) cerca de tres mil millones de personas no tienen un cuarto de baño; e) casi mil millones de personas pasan hambre todos los días...

La Cumbre de la Tierra en Río en 1992 sentó las bases y Río +20 es una nueva oportunidad para pensar de manera global a fin de que todos podemos actuar a nivel local para asegurar nuestro futuro común.