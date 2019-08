Calvo, claro

La incontinencia verbal de la señora vicepresidenta es francamente risible, grotesca, rústica y, como andaluza de provecho, cachondeable.

Tuve la malandanza de encontrarme con ella a comienzos del 2000 en Córdoba y la experiencia no pudo ser más deprimente, pues nunca sospeché que la ministra de Cultura tuviera entre sus múltiples dones el de tal pegaera en cuantos temas eran competencia de su departamento.

Aparte de su confusa expresión léxica y su profusa ramplonería, la catedrática de Derecho Constitucional, no sabe distinguir entre una mentecatez de su propio cuño y un rabo de toro dirigido con ingeniosa percepción, hacia su señoría.

Son masivas sus constantes exacerbaciones verbales y desórdenes geográficos, históricos, culturales, en todo caso, dignos de una personalidad ambigua y tanto más desternillante cuanto más se vea comprometida a argumentar con base.

Son cientos los crujíos restellantes en las Cámaras y en sus habituales declaraciones a los medios informativos.

Ahora sí, tiene gracia, pero gracia gracia, aquella expresión que recorrió el arenal del Rocío entre miles de peregrinos, absortos, cuando expresó públicamente la belleza del inconfundible marco rociero a orillas del Mediterráneo.

También fue buena, esa que le enfrentó a Van-Halen en el Senado, cuando el referido literato e intelectual citó una célebre frase y como tal utilizó la expresión latina habitual dixit y doña Carmen, hecha un torrente, contestó de inmediato aquello de "a mi ni dixie ni pixie", creyendo que la alusión a que se refería el senador, se atribuía a las célebres historietas de los ratones de las películas de Disney.

También fue sonada aquella en que manifestó que "un concierto de rock español hace mucho más por el Castellano que el Instituto Cervantes. Dicha institución esparcida a lo largo del mundo tiene como fin velar no solo por la expansión de nuestra lengua, sino también por nuestro afán descubridor, historia, artes costumbres y relaciones multiculturales. Siguiendo con la parafernalia de infumables en tan vistoso personaje, me viene a la memoria esta cómica perla, "estamos manejando el dinero público, y como todo el mundo sabe, el dinero público no es de nadie". Órdago a la grande. Y de esta guisa, otra gran perla: el ingenio y no las máquinas, como dijo Leonardo da Vinci, es quién mueve al mundo, la vice, en un alarde cebollino, olvidó que dicha frase es atribuida a Víctor Hugo y no al pintor de la Sagrada Cena. Y de estacazo en estacazo, su pertinaz discernimiento rebela, este brillante aserto: "Deseo que la Unesco legisle para todos los planetas". Genial, porque dicha organización internacional solo debe legislar según la vice, para Kazajistán y Bollullos de la Mitación.

Y ya, el pitote de los pitotes han sido sus manifestaciones acerca del feminismo atribuyendo su vinculación al movimiento progresista y socialista como puso de manifiesto ante la periodista que planteó tal cuestión. La respuesta sobre si el feminismo se refiere a todo el colectivo feminista en general, obtuvo como respuesta displicente y altiva, la "de eso nada bonita", esto nos lo hemos currao nosotros, lo que agranda la imagen de perogrullo de tal representante del Gobierno, además de excluir, por cuenta y riesgo propios, la masiva afluencia femenina que no comparte la ideología socialista.

La compañera Calvo, parece ignorar los hechos acaecidos entre Victoria Kent y Clara Campoamor en las elecciones de 1931, donde, militando la primera en el Partido Republicano Radical Socialista y la segunda en el Partido Radical, de tendencia laicista, republicana, liberal y democrática, defendieron argumentos opuestos entorno al reconocimiento del voto femenino, en contra del sufragio de la mujer, una disciplinada Victoria Kent, apoyada por el influyente socialista, Indalecio Prieto, utilizando como alegato la inmadurez femenina para ejercitar su derecho a voto y, en tesis contraria, Clara Campoamor. La cuestión fue saldada con los votos a favor de Campoamor, por 161 síes contra 121 noes, la mayoría, proveniente de organizaciones ¿progresistas? de izquierdas.

Como comprenderán encontrar a un personaje con tantos registros fatuos en la bancada del Gobierno no es tarea fácil. Reconozcamos que aquella pareja de actores, Juanjo Menéndez y Jesús Puente, profetizaron, hace 50 años, los sabores y texturas, de aquellas latas de atún que conservan la comicidad de su eminencia, Calvo, claro.