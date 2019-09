Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio, cuentan los refraneros y coplas por los saraos que alumbran las noches de tantos años de brega y añoranzas lejanas.

Históricamente, Gades y Onuba eran ciudades de esplendorosa riqueza situadas en el mítico arco sur atlántico y asiento de puertos comerciales en la ruta de Oriente. Tal vez, las dos urbes más viejas de Europa.

Formando parte de su territorio, un extenso milagro de la naturaleza, Doñana, y sus múltiples condecoraciones biológicas, medioambientales, ornitológicas... Reserva mundial de la Biosfera y primus inter pares entre los parques europeos. Una auténtica joya.

Supone, sin embargo un tizón encendido entre esas dos provincias que buscan acercarse a impulsos mareales desde siglos y a sus demandas innovadoras y progresistas en busca de nuevos medios que catapulten un dinamismo invocado por las dos poblaciones cuya eterna propuesta es motivo de chufla administrativa y no digamos poblacional. Debe ser cosa del Piyayo.

Se trata de hallar un resquicio al paraje para poder roer las asauras que nos obligan a tragar desde antaño a cambio de velar el santorio o si prefieren, a cambio de pasar el fielato ambientalista y sus tesis magistrales, cuando la lógica indica deshacer el castigo secular que se ha impuesto a dos comunidades ansiosas de encontrarse y expandirse.

La cerrazón se ha impuesto sobre cualquier promesa de unos y de otros, no importa el color, aunque se haya invocado en programas, discursos, y tratados. No hay manera, y eso que Pepote y Chaves echaron el resto, al menos de boquilla, y ahora en San Telmo se intente retomar el artificio con rumbo incierto y menguante tronío.

Esa "salada claridad y aquella orilla de las tres carabelas" quedan como legado poético de Machado y en esos otros versos que cantan entre líneas el misterioso paso de civilizaciones, perpetuado, en una extensa amalgama de voces y acentos, a través de generaciones, ritos y ceremonias que salan los dioses carnavalescos y en las gozosas grupas de las arenas marismeñas. Punto.

Estamos condenados al destierro. No hay posibilidad de enlazar sangre hermana, no hay modo de hallar un leve resquicio donde asentarnos, todos, para acordar la solución propicia, viable y sostenible que, asegurando la virginidad de Doñana, permita el acceso e intercambio de personas y mercancías entre las dos provincias, utilizando la ruta más cercana.

La consanguinidad se aborta en base a un conservacionismo radical, sin debate ni democracia representativa entre ciudadanía e instituciones. ¿Por qué no un referéndum? ¿Por qué no una consulta popular en la que gaditanos y onubenses puedan manifestarse?

Aquellos "duros antiguos que tanto y tanto dieron que hablar" quedaran herrabundos en la arena de la Caleta, y ya mudos, acamparan su gracia junto al "dolor de tierra mía" que nos habita y nos conmueve, por ese privilegio intocable.

Aunque nos envolvamos en un mismo destino no es posible abrazarnos libremente, no existe posibilidad de aunar desarrollo y biodiversidad.

La tenaza medio ambiental impide cualquier pacto, cualquier alternativa responsable entre el Parque y la añorada vía de unión fronteriza.

Seguiremos al pairo, como huérfanos, y volverán a recitar promesas y proyectos, como huellas perdidas en un atardecer que surca Puerta Tierra y enfila el tajamar de viejas naos hacia el Canal del Padre Santo, tan colombino, ...tan fraterno … tan lejano.

No habrá quien rompa el nudo gordiano, ni la Junta ni el Gobierno. Y no será un fandango ni un tanguillo quien deshaga el entuerto, será la voluntad que aúna la sarga franciscana y el cielo aventurero de Sanlúcar. Será ceñir, un día de estos, aquellas velas que surcaron los mares para poder clamar: "La primera que me rodeó".