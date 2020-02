Buen ambiente con muy bajas temperaturas

Lunes, tercer día de concurso, hoy a priori se presenta la cosita buena, hay tres grupos de Huelva capital que seguramente llenarán en el teatro. Antes de pasar a la bombonera recibo la llamada de mi amigo Jaime Pérez, concejal del Ayuntamiento de Huelva. Se me hace raro verlo por aquí porque nunca ha sido gran amante de esta fiesta, pero todo el mundo es bien recibido. Viene con la directora del Puerto de Huelva, Pilar Miranda. Gente comprometida con la ciudad, y me encanta que se dejen ver por nuestra bombonera.

A priori hoy es un día muuu de GÜERBA y eso se nota ná más entrar. Gran entrada, rozando el lleno, como me gustaaa.

La oficina se me está quedando pequeña, hoy hace su aparición el amigo Alfonso, el del bigote de la Playa la Gilda y de Canal Sur.

Yo notaba que iba hacer frío, pero de eso nada, el ambiente es espectacular. La murga de El Molino parecía que venía del Expromar, qué rato más divertido. Agrupación bien montada, sencilla y localista, con cachondeo en todo su repertorio, espero que este año no se queden helados.

Desde Huelva, Fali Ramos nos trajo un tipo muy de aquí, nos tachan a los onubenses de que somos de sangre fría y esta comparsa demostró que de eso nada. VOCALIZACIÓN, letras, percusión, un montaje de categoría, como me dijo alguien, el concurso merecía algo así.

Y el otro grupo de Huelva subió en tercera posición. Manolo García. Pelotazo de tipo, originalidad a tope, como mezclar dos tradiciones en un tipo con elegancia y sin dañar a nadie. De letras muy curradas y el montaje del grupo bueno. Localista, por eso arrancó las risas del personal. Su popurrí es un derroche de cachondeo.

Descanso, hoy no salgo, tengo algo pendiente y me encanta. Estos ratitos de soledad en el teatro me sirven para sentirme a gusto, bien con uno mismo.

La segunda parte de la función comenzó con lLa divina comparsa, gran agrupación, escenografía, atrezo, voces y buenas letras. Me gustó, y para cerrar la noche parecía que habían abierto el congelador del kiosco La Macaca. Un montón de helados, el disfraz les habrá costado una pasta, porque eran clavados a los originales.

Los disfraces cada vez son mejores, mucho más currados aquí, ya no vale salir con el traje de tu padre. Buena murga para cerrar la noche, que sin duda ha sido la más completa de lo que llevamos escuchado.