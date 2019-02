Ya no están ni Blanco ni Camberabero

No es extraño en los tiempos que corren que los que yo llamo "cascarrabias" del rugby compartan imágenes de jugadas de otras épocas. En esas imágenes de televisión se pueden ver a patilludos setenteros y ochenteros vistiendo polos de mangas largas y haciendo arte con el balón en las manos (por no decir que hacían el amor). Señarís, Ornat, Blakeway o De la Calle hablan con cierta nostalgia de aquel rugby. El sábado, después de ver la victoria de Gales sobre Inglaterra, recibí un whatsapp de un periodista onubense de los de antes: "Hola, ¿te puedo llamar? Nada importante. Sólo una consulta. ¡De rugby!". Estuvimos un rato hablando por teléfono. "Este rugby no es como el de antes, ¿verdad?". Mi amigo periodista es de los que habla del Cinco Naciones: "la entrada de Italia me descolocó". Me contó que había estado viendo el partido por casualidad, y que hacía mucho que no veía uno. Que aquello se había vuelto muy cerrado. Se preguntaba si había bajado la habilidad de los jugadores, si es que el físico imponía otro tipo de juego. Mi amigo es un periodista de raza, de manera que le bastó un partido después de décadas sin asomarse al oval para hacer un análisis acertado de lo que había evolucionado en el juego y hacia dónde se dirigía este.

Mientras me hablaba yo recordaba los partidos que veía de pequeño en la segunda cadena y con los que me fui aficionando. Recordaba a Serge Blanco o a Camberabero; y sí, el juego ha cambiado.

Es bonito ver a JPR Williams, Gareth Edwards o a la Francia de los ochenta y noventa; tenemos suerte de que esos partidos estén grabados, pero ya no volveremos a aquello. Las normas del rugby se han ido adaptando a un nuevo tipo de jugador, más grande y más fuerte. Las defensas son más cerradas y ahora la belleza se esconde en otros rincones del juego. La inevitable llegada del profesionalismo nos robó los espacios, el lienzo sobre el que los artistas pintaban sus obras. Hay que adaptarse. Siempre nos quedarán las categorías inferiores y el Estadio Iberoamericano para disfrutar de algo distinto.