Bailando sobre su tumba

Esta vergonzosa temporada, esta mancha imborrable en el currículum del pionero (y en el de todos los que le han llevado hasta ahí) es tan enorme e injustificable que la situación se presta a ello como nunca así que, para los que no cesan de regocijarse en el dolor del maltrecho Decano y en el del esfuerzo por su supervivencia que hace su gente, permítanme recordar ciertos aspectos:

No, la apuesta del Ayuntamiento (ni de éste ni del anterior) por el Recre, desde hace unos años Bien de Interés Cultural, no es causante de las carencias históricas (empleo, infraestructuras, sanidad, falta de inversiones, etc.) de Huelva. Si se escudan en eso cual demagogia barata, cuando el Decano ha sido municipal sólo una ínfima parte de toda su vida, es que su inquina no les deja ver el bosque. Ah, y si a un BIC no hay que protegerlo (esto es, pagar sus deudas, que no se utiliza dinero público para fichar a Mbappé o techar el estadio precisamente), entonces que digan claramente qué BIC hay que salvaguardar y cuál no, que nos vamos a reír un ratito con los argumentos.

Y ante los lamentos de algunos (y de algunas) por "el trato preferente" que tiene el Decano, ¿se habrán preguntado el porqué de tal motivo? ¿Será porque hasta en la tercera categoría logró reunir a casi 11.000 abonados… o porque es capaz de llenar, en su peor momento, el Nuevo Colombino, mientras en otros deportes se vende tener 100 socios o reunir a 300 personas como un exitazo? ¿Será porque es capaz de llevar a 16.000 seguidores a Elche, 8.000 a Málaga (en Segunda) o más de 2.000 a Córdoba, Sevilla o Cádiz en Segunda B? ¿Será por su distinción de Decano del deporte rey de España, honor tan ansiado por otros, o por sus casi 132 años de historia insertada en lo más profundo de Huelva? ¿Será porque cuando ha estado a punto de morir aquí se ha formado la de San Quintín para que eso no sucediera, no así con otros equipos de otros muchos deportes…?

Hay también quien ansía su muerte y anda sacando el champán para brindar por ella; allá ellos, pero les recomiendo que pisoteen fuerte, hasta dejarlo KO, porque ojito con bailar sobre la tumba de quien aún tiene pulso, no vaya a ser que, junto a los suyos, resurja con fuerza. Que no sería la primera vez…