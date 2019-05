También era eso

Dicen que la vida es cíclica y que el fútbol es la mejor muestra de ello, y no seré yo quien quite la razón al que lo afirme. Durante meses y meses, años y años (cinco en total si sumamos aquel desastre con el que se tiró un ascenso a Primera), había quien no paraba de preguntarme: "¿De qué vas a escribir esta semana si este bucle de desgracias es infinito?". Y así era. Confieso que costaba Dios y ayuda juntar apenas cinco o seis palabras con cierto sentido en esta Platea viendo el negrísimo panorama que todo lo envolvía. Y dolía tanto (tantísimo) cada minuto de esa situación que cada expresión escrita se pensaba y repensaba una y mil veces. El fin de todo era tratar de reflejar la realidad pero sin hundirnos más de lo que estábamos, y eso que andábamos entonces por la Fosa de las Marianas. Creo que algo de eso se consiguió.

Hoy pasa algo parecido pero en sentido contrario. Se agolpan ya cinco meses de noticias más que decentes en lo extradeportivo y de imágenes, goles y momentos inolvidables en lo deportivo y, martes tras martes, aquí andamos de elogios, de recuerdos, tirando de orgullo para valorar aun más el hoy por cómo estuvimos ayer. Con el problema de fondo aún latente, algo que no se debe olvidar, andan Huelva y el recreativismo estos días más contentos que los del anuncio de la fábrica de Balay, como diría el Comandante Lara. Y es que es difícil que quepa más gozo, más ilusión y un sueño más dulce en cualquier rincón del planeta que el que almacena ahora un aficionado al Decano del fútbol español.

Gracias a una racha impresionante el Recre, ese Recre que estaba muerto en vida, puede estar a sólo tres partidos de ascender. Y ahora háganme un favor: relean esa frase de nuevo sin ponerse nerviosos si es que son capaces. Nadie en ningún lugar del mundo, en ninguna ciudad y de ningún otro equipo, y lo digo totalmente convencido, merece un alegrón tan grande como el que se merecen Huelva y los recreativistas. Pero ojo, que esto es deporte y la pelota no entiende de merecimientos ni de justicia alguna. A este que escribe, desde luego, le crecen las mariposas en el estómago por segundos. Calma, humildad, prudencia, ilusión… sí, pero vivo con el miedo de que Marc Martínez sufra una rotura fibrilar en uno de esos carrerones locos que se pega en las celebraciones, aunque ese miedo sabe a gloria. Es que es muy grande: ser del Recre también era esto.