Asignatura 'Antonio Núñez'

Podría escribir hoy sobre más líos, en referencia al Recre. Porque por mucho que nos esforcemos en hacer una llamada a la naturalidad, algunos se han empeñado en poner gasolina al fuego. Que si el trofeo Colombino, que si los palcos, que si los contratos que no se cumplen, que si Krypteia, Eurosamop, Zephir, los ex trabajadores, los no cumplimientos, los tapujos. Esto cansa ya. Y cada día que te levantas, más incendios. Pero he decidido sonreír. Mirar para otro lado. De momento.

Hoy quisiera hacer un canto a la vida, al ejemplo de una persona ejemplar. Hoy es un día que nada puede ensuciar. Porque ensuciarlo sería un ejercicio de bajeza. Por mi parte que no quede.

Hemos asistido esta semana a la despedida de Antonio Núñez en una rueda de prensa emotiva. Y el domingo tendrá su continuación en el Colombino, que se pondrá de pie para despedir a su capitán. Dijo Núñez en la sala de prensa del estadio que por mucho que explique que sus mejores momentos los ha vivido en Huelva, por encima de la Copa de Europa que conquistó con el Liverpool, la gente no se lo cree. Y eso que en Huelva le tocó vivir los peores momentos del Recreativo en su historia.

Núñez nunca fue un ejemplo de extraordinaria calidad técnica. Luego ha pasado a la historia por otras virtudes. Hoy, en su despedida oficial, me quiero quedar con un ejemplo global, por desgracia en desuso en estos tiempos: El compromiso por una camiseta y la forma de vivir de un pueblo, Huelva. Aquí se ha sentido como uno más. Ha compartido inquietudes, desasosiegos, problemas, vivencias de todo tipo, penas y alegrías (pocas). Por sus venas correrá para siempre sangre azul y blanca. No ha conseguido ascensos ni títulos. Por eso tiene más mérito ese calado que ha ejercido sobre la afición. Con su sencillez ha bastado para que ocupe un lugar en el Olimpo de los dioses recreativistas. Hoy debe ser un día de canto a la vida, a la vida del Decano, a la vida de un tipo que contribuyó a la supervivencia. Hoy es un día para que los colegios tomen en consideración incluir la asignatura 'Antonio Núñez' entre sus horas lectivas. Nadie mejor que él para explicar a los jóvenes lo que significan el compromiso y el ejemplo. Que nadie ensucie este momento.