Asalto al fortín linense entre lamentos y vitalidad

El Recreativo progresa en su equilibrio en lo deportivo y mentalizado para asaltar el fortín de la Balona, pero hastiado por el comportamiento de la propiedad, que amenaza con la fractura del bloque al cierre por vacaciones el día 22 de este mes. Sufrimientos controlados en vestuarios, tras denunciar los impagos en noviembre a la AFE para activar la libertad legislada en enero, si bien suspiran que se hagan efectivas las promesas in extremis del alcalde, en el centro crítico que se toma como equidistante de los límites de una situación peligrosa.

Nadie se quiere ir de puertas para fuera tras exponer las mentiras acumuladas, ya que todos anhelan "solución ya", aunque no se creen de puertas para adentro que sea posible zanjar el problema de cobros. Todo está bajo clave política. El Ayuntamiento no quiere fallar a un Decano que no desea que lo maten y hasta ahora la única fórmula es la modificación del presupuesto municipal para tirar hacia adelante entre el recelo y la desconfianza. Salmerón alerta del devenir de la acción y efecto frente al desenlace sin satisfacer las condiciones de un proceso erradicado.

El equipo ha sorprendido por su poder de reacción en los dos últimos partidos, antes había un muro insalvable por debajo en el marcador. Una semana de ilusión mezclada con la angustia familiar. El reto de una tercera victoria seguida, que no se produce desde noviembre de 2017 con Ángel López (sumó hasta cuatro en su fase de delirio en el banquillo). El test ante la Balona es de nota: el líder Melilla ha sido el único en sobrepasar a la mejor defensa nacional (seis goles recibidos en cuatro partidos) y lleva siete imbatido con 10 jornadas sin perder, pero con dudas en casa (tres triunfos y cuatro empates) que influyen en el ánimo de superación de un Recreativo en defensa de la ética en el trabajo entre lamentos y vitalidad. Un partido para seguir compitiendo cada vez mejor.