Apóstoles, causas e impuestos

El último otoño, al regresar al norte, Mefistófeles se presentó bajo la apariencia de una muchedumbre. Miles de puños cerrados y levantados mostraban, deseosos por entregarlos, billetes de todas las monedas del mundo. Y ante tal estímulo el rugby tuvo la tentación de bailar. Y bailó. Y durante su baile cambió su apariencia, y como una amante insegura de sus encantos se inventó otros encantos que no eran los suyos. Los que siempre han estado notan sus artificios: los hay a los que les gusta (respetable); hay quien los mira como un mal menor (respetable); hay puristas que se refugian en el barro y las empalizadas de madera de los domingos del rugby cotidiano (entre los que me encuentro); y por último están los apóstoles de la inversión atmosférica, esos que quieren que respiremos estratosfera. Y a esos hay que combatirlos ahora que aún no han crecido.

En el rugby, como otros muchos deportes, el éxito está en la defensa de la tradición. Las formas pueden evolucionar, pero los encargados del diseño de lo que viene deben ser gente con la pericia, la creatividad y la capacidad suficientes como para moverse en un escenario inflexible. Si en el proceso de cambio tocamos y borramos algún trozo del sistema operativo de este deporte corremos el riesgo de caer en la trampa de confundir nuestra causa con nuestras herramientas. Queremos que el rugby crezca porque es bueno para la sociedad; pero es bueno para la sociedad porque es como es, así que si para que crezca lo cambiamos podemos vernos defendiendo un engendro que ya ni reconozcamos muriendo así nuestra causa.

Mientras tanto, aún quedan reductos de este deporte a un nivel de pureza bastante elevado. En Huelva el club Huelva Rugby Unión y el Club de Rugby Tartessos -este último con una potente cantera- nos ofrecen domingos que aún huelen a hierba.

La Diputación tiene en su mano que los jóvenes del Tartessos tengan un espacio donde entrenarse. El césped del estadio Iberoamericano sigue con demasiadas horas sin usarse. Ahí es donde esto puede crecer. A ver si hay suerte y ponemos a funcionar el dinero de los impuestos. Para eso está.