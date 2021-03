Si Alcock levantara la cabeza...

De qué calibre será el fiasco de temporada que, desde que el Sanluqueño nos echara una manita, se está viviendo el partido del próximo domingo en Cádiz como una final 'cuasi' salvadora. Parece necesario recordar que el 'éxito' que ofrecería un triunfo en tal duelo es quedar sextos, evitar -al menos- un descenso extra y vivir todavía a un mundo del acceso a esa PRO que era el objetivo real, aceptable y exigible, y a la que sólo un milagro (y una segunda fase inmaculada) llevaría al Decano a respirar. Que ojalá sea así, desde luego, porque nadie lo celebraría más que el que aquí escribe, pero pongamos las cosas en perspectiva.

No estar en la nueva 1ª RFEF es lo mismo que descender; no caigamos en la tentación de vender un Seiscientos como si fuera un Porsche. Este desastre de curso no tiene justificación alguna. Me permito remarcarlo porque también se dijo en líneas como éstas allá por el verano de 2020: daba igual el formato de competición, que si la pretemporada tal, que si presupuesto cual, que si la situación del club 'plin', que si la gente no podía entrar, que si un club paga así y otro pagaba 'asao': si lo han logrado otros equipos, como mínimo, igual de humildes, el Recre también debía estar ahí. Y esto no va de esa memez ridícula y cursi de que sólo pueden criticar los que ya avisaron antes; si alguno se ilusionó en agosto, confiaba en que su equipo iba a reaccionar en diciembre o hace 20 días también está en todo su derecho de poner el grito en el cielo, faltaría más.

Así que hay que ganar como sea fuera de casa, donde este plantel no ha hecho más que deshonrar el escudo desde que empezara la competición (yo no me olvido ni de lo de Torredonjimeno). No conozco el método para doblegar al filial amarillo pero, si se pudiera, quizás habría que hablar con algún médium decente para que resucitara el espíritu de Alcock y éste repitiera, a gritos, su arenga de hace ahora justo 111 años escaleras arriba y escaleras abajo del Colombino. Seguro que el pobre sería de los que, pese a enterarse cómo está el panorama, jamás sacaría bandera blanca, como tampoco lo hacen los de siempre. Por ellos, háganlo sólo por ellos… que ya está bien de humillantes descalabros.