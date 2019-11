‘Adiuva te ipsum’

La riqueza y la pobreza, hoy por hoy, no son vasos comunicantes. Y debieran serlo. Es más, la pobreza se distancia en progresión geométrica de la riqueza con efecto bumerán. A mayor riqueza, mayor pobreza. El diseño de la sociedad humana en el siglo XXI tiende, a escala planetaria, a provocar un inevitable enfrentamiento entre los pobres del mundo y aquellos que ostentan el poder económico y disponen de la mayor parte de los recursos. Poderoso caballero es don dinero. Estamos asistiendo en estos días al asalto de las fuentes de la riqueza por unos pocos que van empobreciendo a otros muchos a los que ponen de rodillas y sin futuro posible. Pero en el siglo en que vivimos los acontecimientos van demostrando que el becerro de oro tiene pies de barro. Nada hay estable. La mayor bomba de efectos retardados es la hambruna. Pero si analizamos las causas, son muchos los únicos culpables de su propia pobreza. Hay pueblos y seres humanos cuya inmediata filosofía es vivir con el mínimo esfuerzo. Hay sociedades ancladas aún en el pasado con una concepción de las ideas políticas, sociales y religiosas que les impide todo progreso. Ya en el siglo XXI no puede hablarse de castas. Los parias deben ser ya un reducto del pasado. He visto con sorpresa en imágenes televisadas cómo en algunos pueblos las ratas son intocables. Casi se les rinde culto. Entran en los graneros, se comen el grano, pero no se les toca. Es más, se les da de comer en las calles. Hay pueblos que gastan sus caudales en armas para luchar con el vecino. Con estos sutiles planteamientos no puede haber progreso. El progreso no se improvisa. La necesidad y el hambre no necesita de heraldos.

Hay pueblos que infravaloran a la mujer, la excluyen de toda actividad social y la relegan al gineceo. Todo este potencial humano que es la mujer, con sus grandes capacidades, no sólo para mantener la especie sino para producir bienes, ideas y progreso social, es un gran caudal perdido, la mitad del potencial de un país puesto en cuarentena.

Adiuva te ipsum, decían los latinos como norma de superación, ayúdate a ti mismo.

Hay pueblos que gastan más en armas que en comer. Así les va. Necesariamente en estas sociedades hay mujeres, hay niños y ancianos que a duras penas pueden subvenir las necesidades de la existencia. Hay otros que fraudulentamente van acumulando riquezas expropiándolas del erario público sin que se produzca posible trasvase, de parte de ellas, a los más necesitados, que son los verdaderos propietarios sociales. Gran injusticia. Deleznable práctica que hoy está saqueando las arcas de nuestro Estado. No hay que ir muy lejos para descifrar la ambición humana. En esta España nuestra de las autonomías tenemos enojosas representaciones de lo que significa la ambición del poder y del dinero, tan fácil para algunos, porque poderoso caballero es don dinero. Los escándalos financieros cubren las páginas de los rotativos. Algunos, mediante el chantaje y la mentira se apoderan de los bienes de otros, que pasan a paraísos fiscales para engordar la bolsa de una clase social que debiera estar entre rejas.

Muchos acontecimientos, que todos tenemos en mente, han demostrado que ha habido una importante parte de la población que se ha quedado sin sus pobres ahorros y, “otra ha perdido los millones con los que pretendían engordar aún más su ya repleta bolsa”. Tan grande es la lucha por el dinero, que la ética y los principios ya no valen nada.

Hemos llegado a una situación en la que se hace necesaria y urgente una reflexión profunda, porque ya no hay rincón en el planeta que se escape de las garras de la ambición humana.

¿Un mundo más desigual, pero más rico? A este respecto, ¿la desigualdad no es enemiga de la pobreza, pero puede ser su mejor aliada? Contrariamente al nuevo cliché propagado por algunos estudios totalmente cuestionables de ciertas organizaciones internacionales, la desigualdad no daña el crecimiento, sino que lo favorece, excepto cuando es censurable construirse a través de malas instituciones que promueven la corrupción.

Se ha producido un nuevo récord de transferencias de dinero a países pobres. En los últimos 30 años, el grado de desigualdad ha aumentado ligeramente en los países de la OCDE. Los más ricos se han vuelto más ricos, especialmente como resultado de la globalización acelerada del intercambio de bienes y servicios. Pero al mismo tiempo, la globalización también ha enriquecido al mundo.

En definitiva, la necedad de los humanos es la peor consejera para poder salir de los graves problemas sociales, que cada día acrecientan más sus efectos destructores. Sólo queda una salida: volver a la cordura, si alguna vez la hemos tenido, y replantearse un futuro donde el hombre pueda convivir con el hombre, lejos de cualquier imposición social, religiosa o política, que vaya contra el hombre, cercenando su libertad. Queremos ser optimistas, a pesar de querer alcanzar la luna.