La época vikinga sería la ambientación del próximo 'Assassin’s Creed'

Hasta el momento todo apuntaba a que el próximo Assassin’s Creed llevaría a los jugadores hasta el Japón feudal, pero parece ser que finalmente podría no ser así y que la próxima entrega de la saga de Ubisoft, fijado para 2020, tendría ambientación nórdica y contexto en la época vikinga.

Esta nueva información ha surgido gracias a un easter egg del recién lanzado Tom Clancy’s The Division 2, donde la compañía francesa ha incluido un cartel titulado ‘Valhalla’ que muestra a un vikingo sujetando un Fruto del Edén, uno de los artefactos más importantes, codiciados y poderosos del universo de Assassin’s Creed.

Por su parte, y dando peso a los rumores, el medio anglosajón Kotaku ha dado por real y legítima esta información, asegurando que “dos fuentes independientes familiarizadas con el juego” les revelaron estos detalles hace unos meses, así como que el juego llevaría el nombre en clave ‘Kingdom’ y tendría a los vikingos como sus protagonistas.

Ya que no existe confirmación oficial no se puede dar por verídica esta información que, desde luego, llega con fuerza. En cualquier caso, nos preguntamos: ¿habrán hecho juegos como el último God of War, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Sekiro: Shadows Die Twice o Ghosts of Tsushima replantear su estrategia a Ubisoft?