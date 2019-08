Un nuevo 'Saints Row' ya está en camino

La saga Saints Row ya tiene una nueva entrega en camino. Así lo ha revelado el último informe financiero de THQ Nordic, donde se ha podido conocer que Volition Games ya se encuentra trabajando en el proyecto.

Pese a no contar con detalles concretos, todo apunta que esta nueva entrega podría tratarse de Saints Row V, debido a que el informe hace referencia a la última entrega numerada, que fue Saints Row IV en 2013.

A esto también se suma el hecho de que el spin-off Saints Row: Gat Out of Hell no tuvo tan buena acogida como esperaban en su lanzamiento de 2015.

Tampoco se conoce cuándo sería presentado este nuevo título, aunque es de esperar que pueda tratarse de un juego para la próxima generación de consolas: PlayStation 5 y la nueva Xbox, hasta ahora conocida como Project Scarlett.