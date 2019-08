Anunciado 'Need for Speed Heat' para PC, PlayStation 4 y Xbox One

Electronic Arts y Ghost Games han anunciado Need for Speed Heat, la rumoreada nueva entrega de la saga de conducción, que se filtró hace unas semanas. Llegará el próximo 8 de noviembre a PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Prometiendo “la aventura definitiva de persecución callejera”, Need for Speed Heat transportará a los jugadores a Palm City, un nuevo mundo abierto donde los pilotos se reúnen para alcanzar la fama y el reconocimiento entre otros conductores.

Mientras que durante el día se desarrollan competiciones autorizadas en Speedhunters Showdown con las que obtener fondos para personalizar sus coches, de noche tienen lugar las carreras callejeras a merced de fuerzas policiales corruptas que intentan detener a los corredores para quedarse sus ganancias.

Como es tradicional en la saga, pero ahora más intensa que nunca, la personalización será una pieza fundamental y los jugadores y su banda podrán montar su propio garaje repleto de vehículos de alta gama que poder personalizar y mejorar.

“Los seguidores de la saga han dejado claro que quieren más vehículos, más personalización y más desafíos, y en ese sentido estamos totalmente alineados. Desde el estilo de tu personaje hasta el rendimiento de tu vehículo o tu estilo de conducción, vamos a potenciar la creatividad de todos nuestros jugadores con este nuevo videojuego“, destaca Riley Cooper, director creativo de Ghost Games.