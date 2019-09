La trilogía original Dragon Quest llegará a Nintendo Switch

Los fans europeos de la saga de rol japonesa Dragon Quest estamos de enhorabuena. Square Enix acaba de anunciar que los 3 primeros Dragon Quest estarán disponibles en Nintendo Switch, y por primera vez en Europa.

A partir del 27 de Septiembre se pondrán a la venta por separado Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line y Dragon Quest III: The Seeds of Salvation desde la tienda virtual Nintendo eShop de la consola híbrida.

La conocida como trilogía de Erdrick, llamada así por tener como hilo conductor al famoso Héroe, debutó con su primer título allá por el año 1986 en Japón como desarrollo de Chunsoft para NES. Tres años más tarde llegó a Estados Unidos, donde fue llamado Dragon Warrior.

Aunque en Europa no llegaron a ver la luz, la saga ha sumado cada vez más seguidores, culminando con la gran acogida en nuestro continente su última entrega, Dragon Quest XI, que este mismo 27 de septiembre se lanzará también en Nintendo Switch.

Ahora, 33 años después de su estreno original, con gráficos retro y unos controles muy intuitivos; por fin podremos hincar el diente a estas joyitas que harán las delicias de todo buen amante de los juegos de rol japoneses.