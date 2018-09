La pintura y dibujos de Ana Lagngeheldt llega a La 13 Gallery

La artista sevillana Ana Langeheldt es la artista invitada por La 13, Dadá Trouch Gallery para inaugurar la temporada expositiva 2018/2019 con Todo bien. También conocida como Lahe en el mundo del arte urbano, se trata de una artista vocacional licenciada en la Facultad de Bellas Artes Artes de Sevilla en la especialidad de diseño gráfico y grabado.

La obra de Langeheldt bebe de la tradición académica, pero se mezcla con naturalidad con las tendencias del arte contemporáneo. "Me considero todoterreno en el mundo de la creación, y combino mis tres pasiones a partes iguales: la pintura clásica, la ilustración y la pintura mural o arte urbano, en las cuales me desenvuelvo fácilmente en diferentes estilos, adaptándome a cualquier tipo de ellos", cuenta la propia artista en su web.

"Pinto y dibujo desde que tengo recuerdos y fue en 2001 cuando entré en contacto con el mundo del graffiti el cual me permitió llevar mis creaciones a gran escala, cosa que me enamoró. Me considero una artista versátil y en una constante búsqueda y aprendizaje", se define.

Langeheldt ha realizado trabajos para diferentes marcas y empresas como Anaya, Freixenet, Whisky DYC, Anaya, Boa Records, La Caixa o Montana Colors. Ha participado en numerosas exposiciones y exhibiciones dentro y fuera de España (Montana Gallery Barcelona, SC Gallery Bilbao, Meeting of Styles France, Homeless Miami, Caixa Forum Sevilla, etc.). También es citada en diversas publicaciones de ámbito internacional como Graffiti Women, Mural Art Vol.3 y Urban Art Boom, entre otras.

Todo bien permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre, y podrá visitarse los jueves, viernes y sábados en horario de 18:00 a 20:30.

La próxima actividad a celebrar en la cuna del trochodadaísmo será el concierto en acústico de Antonio Luque (Sr. Chinarro) el sábado 29 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en www.momotickets.com. El artista local Rabino actuará de telonero.