El onubense David Garrido Guil, en lo más alto del panorama musical de Estados Unidos

El onubense David Garrido Guil se ha hecho con el premio Akademia Outstanding Legacy 2022, un galardón que, según indica la organización estadounidense The Akademia Music, "es un honor especial otorgado a esos artistas cuyo legado musical es atemporal e importante para las generaciones futuras".

Además de otros beneficios, los ganadores de este reconocimiento tendrán su música asegurada dentro de los bancos de memoria de la organización para ser protegida en el futuro, además de tener su nombre grabado permanentemente en plata en el escenario Akademia Hall of Titans en Diamond City.

David Garrido Guil expresa que "estoy muy agradecido por este magnífico premio, aunque no considero que mi música tenga una relevancia especial ni suponga una aportación singular más allá de lo que pueda aportar cualquier otro artista. Sin duda alguna. De cualquier forma, es un maravilloso reconocimiento para todo nuestro equipo creativo; y agradezco mucho a la asociación cultural americana The Akademia Music su apoyo a nuestro trabajo".

La ceremonia en la que se anunciaron los premios se transmitió en vivo desde la ciudad americana de Los Angeles, California, a finales de mayo de 2022. David Garrido Guil participó desde Huelva agradeciendo a la organización la concesión de este reconocimiento. Además, durante la ceremonia se proyectó su reciente vídeo musical Sol de invierno II, que cuenta con la aparición de la flautista vallisoletana María Barrio Insausti. En este enlace es posible ver un extracto de la ceremonia, con el anuncio del galardón y la participación del artista onubense: https://youtu.be/hoqddYVRSBM

La edición de los premios de este año ha contado con las nominaciones de grandes nombres internaciones y españoles. "Son músicos magníficos que admiro y espero que en próximas ediciones vean reconocidas sus trayectorias como grandes artistas que son", añade el onubense.

David Garrido Guil es uno de los compositores españoles más representativos del estilo musical instrumental New Age, caracterizado por la mezcla de elementos estéticos de diferentes orígenes culturales y nuevas tecnologías. Varias de sus composiciones, como Vuelo de Flamencos, El Sonido el Tiempo o Sol de Invierno II están catalogadas por la crítica especializada como clásicos internacionales del género y representativas de la New Age en España. Su discografía cuenta con siete discos y 120 bandas sonoras para proyectos audiovisuales.

The Akademia Music es una organización estadounidense con sede en Los Angeles (California), dedicada a la difusión musical y al fomento de la industria discográfica independiente en todo el mundo; contando con una extensa red propia de emisoras de radio y TV; así como publicaciones especializadas para una audiencia estimada de más de 500 millones de personas.

‘Hacer música es siempre emocionante. Recientemente he visitado los estudios de grabación de varios nuevos artistas y me ha encantado lo que he escuchado. Hay una generación excepcional creando y aportando nuevas ideas; con nuevos planteamientos e incluso nuevas reglas. Es impresionante’.

‘Este Premio, como cualquier otro, siempre está dedicado y pertenece a nuestro público, gracias a cuyo apoyo somos, estamos y hacemos nuestra música. Lo ganado os pertenece. Gran abrazo y todo lo mejor’.