Asi será el nuevo PlayStation Plus

Sony ha anunciado la evolución de sus servicios de suscripción PlayStation Plus y PlayStation Now, que en los próximos meses se fusionarán bajo la marca PlayStation Plus; tal y como se venía rumoreando para competir contra el servicio Xbox Game Pass de Microsoft.

Este nuevo PlayStation Plus se dividirá en tres niveles de suscripción, con diferentes precios y características. Para su llegada, como resultado de la fusión, PlayStation Now dejará de existir como servicio independiente.

Aunque no se ha revelado fecha para la llegada definitiva de este nuevo servicio, desde Sony anticipan una implementación gradual por regiones que pretende actualizar la mayoría de territorios PlayStation Network con este nuevo PlayStation Plus antes del fin de la primera mitad de 2022.

PlayStation Plus Essential

Es el nivel de suscripción básico, y mantiene las mismas características que ofrece PlayStation Plus actualmente: dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para las partidas y guardadas y acceso al multijugador online.

La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel y también tendrá lo mismos precios que hasta ahora: 8,99 € al mes, 24,99€ al trimestre o 59,99€ al año. Es por ello que los usuarios que actualmente solo tengan PlayStation Plus verán su cuenta actualmente actualizada -sin coste alguno- a este nivel de suscripción.

PlayStation Plus Extra

La suscripción al nivel PlayStation Plus Extra englobará las características del nivel Essential y añadirá un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En este nivel, los juegos son descargables.

Con respecto al nivel Essential, el precio de la suscripción a PlayStation Plus Extra se incrementa hasta los 13,99€ al mes, 39,99€ al trimestre o 99,99€ al año.

PlayStation Plus Premium

Es el nivel de suscripción más alto del nuevo PlayStation Plus. Incluyendo las características de los niveles Essential y Extra, la suscripción PlayStation Plus Premium suma hasta 340 juegos más de PS3 (streaming) y clásicos populares de la PlayStation original, PS2 y PSP (streaming ydescargables).

Según puntualiza Sony, la transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC.

Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado y su precio es de 16,99€ al mes, 49,99€ al trimestre o 119,99€ al año. Todos los usuarios que cuenten con suscripción a PlayStation Now verán su cuenta actualizada sin coste alguno a PlayStation Plus Premium hasta la renovación de su suscripción.

Anunciado One Piece Odyssey para PC, Xbox y PlayStation

La Banda del Sombrero de Paja pone rumbo hacia su próxima parada en el mundo de los videojuegos: One Piece Odyssey, un nuevo juego de rol con combates por turnos que llegará en este 2022 a PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Conmemorando el 25 aniversario del manga de One Piece, esta nueva entrega ofrecerá una historia canónica original y nuevos personajes creados bajo la supervisión de Eiichiro Oda, creador de la serie. También estarán presentes los actores de doblaje originales de Japón.

La aventura de One Piece Odyssey lleva al capitán Monkey D. Luffy y su tripulación hasta una isla misteriosa en el ojo de una tormenta que les consume. Como consecuencia, todos ellos acabarán separados en lugaresdistintos de la isla y su mítico barco Thousand Sunny completamente destrozado.

Para ayudarles a zarpar cuanto antes, los jugadores deberán sumergirse en esta isla repleta de entornos maravillosos, poderosos enemigos, sorprendentes monstruos y extraños encuentros con los isleños, como esel caso de Adio, el nuevo personaje original del juego.

“Estamos encantados de poder participar en la celebración del 25 aniversario de ONE PIECE con el lanzamiento de ONE PIECE ODYSSEY. Hemos unido fuerzas con ILCA Inc. y hemos colaborado con Eiichiro Oda para crear una gran aventura que afectará al mundo de ONE PIECE y que esperamos que supere con creces las expectativas de los jugadores", declaró Katsuaki Tsuzuki, productor de BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Sobre su desarrollo, Bandai Namco ha revelado que el proceso de creación del proyecto ha llevado varios años, ya que “la idea era que los fans disfrutasen del genuino mundo de One Piece”; y que el responsable de la banda sonora es Motoi Sakuraba, un famoso compositor que ha participado en otros títulos como Dark Souls y la saga Tales of.