El nuevo PlayStation Plus se estrena en España

El nuevo PlayStation Plus ya está disponible en España. Sony ha lanzado la renovación de su servicio, que unifica los antiguos PlayStation Plus y PlayStation Now, con el fin de competir con el servicio Xbox Game Pass de Microsoft.

Este nuevo PlayStation Plus se divide en tres niveles de suscripción, Essential, Extra y Premium; cada uno de ellos con sus propias características y precios. En caso de que los jugadores quieran cambiar entre los planes, solo tendrán que pagar la diferencia que reste hasta el fin de su suscripción activa en ese momento.

PlayStation Plus Essential

Es el nivel de suscripción básico, y mantiene las mismas características que ofrecía PlayStation Plus hasta ahora: dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en PS Store, 100 Gb de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al multijugador online.

Como el PlayStation Plus clásico, la suscripción a PlayStation Plus Essential seguirá costando lo mismo: 8,99 euros al mes, 24,99 euros al trimestre o 59,99 euros al año.

PlayStation Plus Extra

La suscripción al nivel PlayStation Plus Extra engloba las características del nivel Essential y añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En este nivel, los juegos son descargables.

Algunos de estos juegos son Death Stranding, God of War, Mortal Kombat 11, Returnal, Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Con respecto al nivel Essential, el precio de la suscripción a PlayStation Plus Extra se incrementa hasta los 13,99 euros al mes, 39,99 euros al trimestre o 99,99 euros al año.

PlayStation Plus Premium

Es el nivel de suscripción más alto del nuevo PlayStation Plus. Incluyendo las características de los niveles Essential y Extra, la suscripción PlayStation Plus Premium suma hasta 340 juegos más de PS3 (streaming) y clásicos populares de la PlayStation original, PS2 y PSP (streaming y descargables).

Según puntualiza Sony, la transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en el nivel Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente (España es uno de ellos). Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC.

Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado y su precio es de 16,99€ al mes, 49,99€ al trimestre o 119,99€ al año (equivale a 9,99€ al mes).

La serie 'Persona' anuncia su llegada a PC, Xbox y PS5

La aclamada serie Persona pasa a ser multiplataforma: Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal se estrenarán en PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y el servicio Xbox Game Pass.

Este anuncio, coincidiendo con el 25º aniversario de la franquicia, también anticipó que las tres entregas llegarán completamente traducidas al español, siendo la primera vez que Persona 3 Portable y Persona 4 Golden incluyan nuestro idioma y otros como el francés, italiano y alemán.

Sobre su lanzamiento, el primero en llegar será Persona 5 Royal el próximo 21 de octubre de 2022, mientras que Persona 3 Portable y Persona 4 Golden se estrenarán en 2023.

Por si no los conoces, a continuación tienes un breve resumen que ofrece Atlus sobre cada una de estas tres entregas:

"Persona 3 Portable: si te digo que hay una hora “oculta” entre un día y otro… ¿me creerías? Esta hora desconocida se llama “la hora oscura”. Una quietud ignota envuelve la ciudad, la gente se convierte en espeluznantes ataúdes y pululan monstruos de otro mundo llamados Sombras. Una noche, el protagonista es atacado por estas Sombras. Cuando toda esperanza parece perdida, se despierta el poder del corazón, su Persona.

Persona 4 Golden: dicen que tu alma gemela aparecerá si miras fijamente un televisor en una noche lluviosa… Este extraño rumor se extiende lentamente por la ciudad rural de Inaba, el nuevo hogar del protagonista, justo cuando comienza la cadena de misteriosos asesinaos. Mientras el protagonista y sus compañeros persiguen la verdad, se encuentran abriendo la puerta a otro mundo.

Persona 5 Royal: obligado a trasladarse al instituto de Tokio, el protagonista tiene un extraño sueño. “Realmente eres un prisionero del destino. En un futuro cercano te aguarda la ruina”. Con el objetivo de “rehabilitación” cerniéndose sobre él, debe salvar a los demás de los deseos distorsionados poniéndose la máscara de Ladrón Fantasma. ¡Persona 5 Royal hace su épico regreso con el descargable lanzado anteriormente incluido en el juego base!"