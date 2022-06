El nacimiento de Venus

El guionista y dibujante John Byrne (6 de julio de 1950), es piedra angular de los superhéroes y referente de muchas de las principales cabeceras de DC y Marvel. Ni un solo lector del género desconoce la obra de Byrne porque provoca ventas independientemente del título que dibuje. Un autor completo y dibujante inconfundible nacido en el Reino Unido, pero afincado primero en Canadá y luego en los Estados Unidos, que comenzó su carrera de historietista a mitad de los años setenta, e hizo brillar durante los ochenta series como X-Men, Los Vengadores, Superman y Wonder Woman.

En 1992, la industria del cómic en USA recibió un bofetón cuando varios de los autores más influyentes de aquellos momentos, que se encargaban de las series más vendidas (Spider-Man, X-Men, Guardianes de la Galaxia, y X-Force, entre otras muchas), abandonaron Marvel y fundaron una nueva editorial, Image Comics, donde dieron rienda suelta a todas sus aspiraciones creativas, controlando los derechos de sus creaciones, así como de todo el proceso productivo. Esto llevó a otros autores a emular la aventura de Image, y así nació, por ejemplo, el sello Legend en el seno de la editorial Dark Horse, auspiciado por algunos nombres tan relevantes como Mike Mignola, Frank Miller, Arthur Adams, Paul Chadwick, y el propio John Byrne, que crearían allí sus propias obras, y conservarían todos los derechos sobre las mismas, pero se desligaban de toda la parte promocional, comercial y de gestión editorial, para trasladar al máximo su creatividad a sus obras.

John Byrne es miembro fundador de Legend, donde puso en marcha toda la maquinaria para conformar el universo de Next Men, y a su sombra lanzó nuevas series limitadas como Danger Unlimited (1993). En 1994, le llegó el turno a Nena, en forma de miniserie de cuatro entregas, en la que John Byrne recicla una idea que tenía desde sus tiempos en Marvel, pero que guardó en un cajón hasta que al fin tuvo un hueco para realizar la propuesta en el sello Legend de la editorial Dark Horse Comics. Y al fin, en julio de 1994, Nena vio la luz.

Este tomo incluye las dos miniseries de Nena. La primera, de cuatro números (julio a octubre de 1994), y la segunda, de dos (marzo y abril de 1995). La portada original del primer capítulo es un homenaje al cuadro El nacimiento de Venus, ejecutado al temple sobre lienzo por el pintor renacentista Sandro Botticelli. Se trata de una de las obras cumbre del Quattrocento italiano.

Aleta Ediciones ha compilado las dos miniseries en un único volumen con una portada nueva, dibujada por John Byrne en exclusiva para la edición española. Esta nueva portada va acompañada por sus respectivas portadas originales, realizadas por Gary Cody con un color muy atractivo, a partir de los dibujos de John Byrne.

Nena comienza cuando Ralph Rowan, un agente de artistas fracasado –su secretaria, aunque no cobra, está enamorada de él y le apoya– se encuentra en medio de la carretera, bajo la lluvia y desnuda, a una pelirroja alta y fuerte que solamente pronuncia “nena” como respuesta a todo, sin nada que permita que sea identificada. A partir de este punto se va desarrollando una trama que permite ir desvelando el misterio y sienta las bases del personaje. Gideon Longshadow, rival de Ralph Rowan, se la arrebata para ponerla en su nómina de estrellas. Rowan la rescatará para hacer de ella una persona famosa. La cosa se complica cuando llega una nave con aliens y se llevan al grupo fuera de nuestro planeta.

Todo seguidor de John Byrne se va a encontrar en esta obra todas las herramientas narrativas habituales del autor, en una trama sin tregua, donde todo sucede de manera consecutiva, para que el lector no tenga tiempo para el tedio. Tras cuatro números se desvela el gran misterio en torno a Nena y sus capacidades. Byrne demuestra que domina la dosificación de la información y el uso del cliffhanger. Cuando llega la revelación, John Byrne ya se ha encargado de dejar las pistas necesarias para que no sea un as en la manga, pero que impacte de igual manera. Nena volvió al año siguiente (1995) con dos números más para ampliar la aventura y unirla al mundo de Dark Horse y a su propia creación para Danger Unlimited.