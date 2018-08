La "impregnación" andaluza de los Beatles

Durante la Expo 92, el músico y productor Enrique Sánchez fue testigo de un fenómeno que le llamó la atención, la visita de bandas extranjeras especializadas en reproducir el sonido de otros grupos míticos como Led Zeppelin o Queen y que en vez de interpretar temas propios centraban sus actuaciones en el repertorio de sus referentes. "De esos conciertos me impresionó que el público se entregaba con una pasión inusitada, como si estuviese viendo a los originales", rememora Sánchez. El protagonista de aquellos recuerdos no lo barruntaba todavía, pero aquello era el germen de lo que ocurriría un año más tarde, en 1993: la fundación de Los Escarabajos, una propuesta que cumple ahora un cuarto de siglo y que desde entonces rinde un riguroso y emocionado tributo a los Beatles. Ese año 93 se dieron algunas circunstancias que contribuyeron a crear la formación. En esos meses se reeditaron en formato CD el Álbum rojo y el Álbum azul, lanzamientos que estuvieron acompañados de todo un despliegue publicitario y ante los que Sánchez entendió que España "vivía una beatlemanía". Además, Paul McCartney eligió Barcelona como uno de los destinos de su The New World Tour. Emocionados por aquel recital, unos cuantos espectadores que viajaban de vuelta a Sevilla, algunos de ellos músicos profesionales y otros aspirantes a serlo, idearon aquel proyecto que aún perdura y que esta semana representa a España en la International Beatleweek de Londres.

Tal vez la clave del éxito se deba a la ambición con la que dieron forma a aquella banda, que no pretendía ser un efímero homenaje a los Fab Four. "Empezamos a ensayar en octubre. Y ese día ya nos planteamos que abordaríamos todos los discos de los Beatles", reconoce Sánchez, que toca la guitarra, los teclados y se encarga de las voces en un conjunto que completan ahora José Luis Blanco (bajo, voces), Santiago Ruiz (guitarra, teclados, voces) y José Manuel Bueno (batería, voces). La formación, que a lo largo de los años ha ido renovando los componentes, cumplió su sueño de interpretar las 211 canciones de sus legendarios modelos. "De hecho, la Universidad de Sevilla nos dio un título que nos acredita como el único grupo que ha hecho algo así", presume Sánchez.

En sus 25 años de vida, Los Escarabajos "hemos hecho de todo", aseguran. Han superado los 2.000 conciertos, inaugurado calles y estatuas dedicadas a sus ídolos, tocado en bodas de celebridades y frecuentado la Beatleweek, donde estuvieron entre 2003 y 2010 y se despidieron a lo grande, con un multitudinario concierto en el que interpretaron el Imagine de John Lennon junto al solista australiano Marcus Cahill. En parte deben el respeto conquistado en estos años a la investigación que han hecho del legado de los Beatles: se han especializado en la segunda época e incluso recuperaron temas inéditos que no pudo grabar John Lennon al ser asesinado.

En Liverpool, donde ofrecen desde el pasado miércoles varios conciertos -volverán a pisar el mítico The Cavern-, Sánchez presentará una investigación que he llevado a cabo junto a José Ángel Martín y que sustentará su próximo libro. El músico descubrió que Paul McCartney había viajado por España y visitado Sevilla en 1966 con la intención de dar con John Lennon, que rodaba por esas fechas en Almería la película Cómo gané la guerra. "Comencé a investigar", expone Sánchez, "y me hice con unas películas en las que McCartney entra en España por Irún con un bigote postizo, disfrazado", cuenta el especialista, que defiende que por entonces el bajista de los Beatles estaba componiendo Penny Lane. "Quiero demostrar que hay una impregnación de la cultura hispana en lo que hacen McCartney y Lennon, que entonces anda con Strawberry Fields Forever", dice Sánchez, que ha titulado la conferencia que ofrecerá en Liverpool Por un penique de fresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles).