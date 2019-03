El guitarrista Raúl Rodríguez abre esta tarde el ciclo ‘Los jueves en La Cuarta’

La delegada de la Fundación Cajasol en Huelva, Matilde Valdivia, y el presidente de la Asociación KST Música, Manuel Castilla, han presentado este miércoles la cuarta temporada del ciclo musical Los jueves en La Cuarta, que arranca hoy jueves con la actuación del guitarrista Raúl Rodríguez presentando su disco La raíz eléctrica.

En total serán once actuaciones con grupos y artistas de diversos estilos musicales como Rusty River, Héroes, Avíate!, The Milkaway Express, Ni chicha ni limoná, Q & The Moonstones, Mario Díaz, Nación Secreta, Flaco Domínguez y Maui.

Según ha informado la Fundación, todos los conciertos serán a las 21:00, con entrada libre hasta completar aforo en la sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol, en la cuarta planta del número 10 de la calle Puerto.

Raúl Rodríguez presenta La raíz eléctrica (Fol Música, 2017), segundo trabajo en solitario del artista sevillano, “nueva aventura en la que conviven con naturalidad géneros como el afro-beat, el flamenco, la psicodelia, el son cubano, los ritmos del voodoo haitianos, el rock andaluz y la canción de autor americana, creando un nuevo territorio sonoro, el afro-flamenco-eléctrico, que nos lleva a un viaje intercultural en el que el baile flamenco se convierte es el vehículo conductor y nuevo elemento sonoro”, ha explicado la fundación en una nota.

Desde su publicación en septiembre pasado, su edición libro-disco, con portada de Javier Mariscal, prólogo de Santiago Auserón y colaboraciones musicales como la del artista norteamericano Jackson Browne, entre otros, “no ha parado de recibir inmejorables críticas y reconocimientos por parte de la prensa y público tanto nacional como internacional, destacándolo como uno de los mejores trabajos del pasado 2017”, ha agregado.

Tras Raúl Rodríguez, comparecerán sobre el escenario de Los jueves en La Cuarta este mes de marzo Rusty River (día 14), Héroes. Tributo a Héroes del Silencio (día 21) y el veterano grupo olontense Avíate! (día 28).

Para el mes de abril está previstos los conciertos de The Milkyway Express (día 4) y de Ni chicha ni limoná (día 28).

Por último, el mes de mayo arranca con Q & The Moonstones (día 2), siguiendo con Mario Díaz (día 9), Nación Secreta (día 16) y cerrando el ciclo con dos citas muy esperadas: las de Flaco Domínguez (día 23) y Maui (día 30).